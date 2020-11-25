欧盟前外交官替华间谍案撤销指控

（德国之声中文网）德国联邦检察院撤销了对欧盟前资深外交官萨巴蒂尔(Gerhard Sabathil)涉嫌为中国从事间谍活动的调查。针对另外两名相关人员的调查也被撤销。三人的代理律师高维勒（Peter Gauweiler）本周三（11月25日）宣布了这个消息。《法兰克福汇报》报道，联邦检察官表示，“间谍活动”的指控没有得到证实。

萨巴蒂尔向该媒体表示，因为调查机构公布了他的名字，因此他的个人名誉受到全球性的损害。而今他计划进行起诉要求赔偿。

萨巴蒂尔是一位经验丰富的资深外交官，他喜欢佩戴色彩鲜艳的领结。他曾担任欧盟驻韩国、挪威大使。2016年，他在韩国任职刚满一年，德国当局撤销了他的安全认证，他返回德国。

今年1月，《明镜》报道指出，一名来自德国的前欧盟外交官以及一家德国公司两名员工涉嫌为中国从事间谍活动。其中两人涉嫌向中国国家安全部提供了私人和工作上的信息。第三人则仅表示有这样的意愿。《明镜》报道还称，警方在检察院授权下，当日对柏林、布鲁塞尔、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州的9处地点进行了搜查。所涉及的是嫌疑人的住所和办公室。

多家德媒报道称，检察官怀疑萨巴蒂尔为中国的情报机构“提供情报和招募人员”。萨巴蒂尔被怀疑将情报卖给一名叫做“Johnny”的中国间谍，后者在上海欧洲学会工作。

萨巴蒂尔一直否认指控，今年5月，他表示自己的私人和公共生活被一项技术上马虎的调查给毁了。他说和北京的关系是干净的，而且对方知道他对北京有多挑剔：“对中国人来说，我是一个惹人厌的强硬派”。

由于调查程序被列为 „秘密“，律师高维勒只能有限地接触到文件和具体指控。《法兰克福汇报》报道，萨巴蒂尔怀疑，他之所以被美国情报部门“告发”到德国安全部门，是因为华为公司是他的客户之一。2017年，他结束在欧盟的职业生涯，进入游说公司EUTOP工作。

联邦检察官办公室拒绝置评。

萨巴蒂尔2017年离开外交部门后加入EUTOP，该公司首席执行官乔斯(Klemens Joos)对撤销调查的决定表示欢迎：“因为它证实了对

萨巴蒂尔的指控是毫无根据的。”

自2018年8月以来，萨巴蒂尔和他的家人一直被德国宪保局监听。他认为这种干预是不恰当的，对此提出了诉讼。

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