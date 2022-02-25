欧盟制裁计划不含SWIFT 被德国阻止？

（德国之声中文网）周四（2月24日）在布鲁塞尔举行的欧盟紧急峰会上，各国领导人就对俄罗斯的第二轮制裁措施达成了一致。

措施针对俄罗斯的能源、金融和运输行业，包括敏感技术出口禁令、禁止向俄罗斯航空公司出口飞机和相关部件以及禁止俄罗斯在欧盟金融市场进行交易。此外，俄罗斯外交官和相关人员及商务人士将不能再获得欧盟的优惠签证。

但是一项一直受到关注的金融制裁并不在列--切断俄罗斯与SWIFT（环球银行金融电信协会）金融支付系统的联系。SWIFT与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。

据德新社报道，在周四的峰会上，德国、奥地利等一些国家对目前祭出这一制裁持保留态度。意大利、匈牙利等国也认为现在还不到走出这一步的时候。

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在周五，德国和法国为目前的制裁计划作了辩护，反驳了认为制裁不够强硬的意见。法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，俄罗斯经济已经开始感受到制裁的影响。德国财长林德纳（Christian Lindner）则称，俄罗斯银行已经"完全被排除在欧盟金融系统之外"。

哈佛大学俄罗斯和欧亚研究中心的执行主任瓦克罗斯（Alexandra Vacroux）对德国之声表示，切断SWIFT转账途径会对俄罗斯造成重大影响，但也会给西方带来损害。"欧洲人同样不能以此支付俄罗斯的天然气、使用以美元为中间交易货币的银行来购买俄罗斯的油气，这将造成（本国）天然气市场上的混乱，甚至在大冬天断气。"

德国财长林德纳在媒体访谈节目中表示，切断俄罗斯的金融支付渠道带来的危险是，"德国的天然气和原材料供应可能中断"。不过他表示，如果欧盟和美国都希望走出这一步，他本人对这一选项持开放态度。

此外，涉及SWIFT的制裁，可能是对俄罗斯能产生效力的最后一件"利器"，一旦出手，"工具箱"里就没有存货了。德国总理肖尔茨曾表示，应先落实已推出的制裁，而将更多手段保留到必要的时刻。

另一些欧盟成员国，特别是波罗的海沿岸国家，则主张立刻推出最严厉的制裁措施，以对俄罗斯构成一定程度的威慑。德国《商报》援引欧盟外交圈人士报道称，不排除在欧盟的下一个制裁方案中会包括涉及SWIFT的内容。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



（德新社、商报等）

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