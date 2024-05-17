欧盟制裁欧洲之声和三家俄媒

（德国之声中文网）欧盟国家决定对总部位于布拉格的新闻平台欧洲之声(Voice of Europe)和三家俄罗斯媒体--俄罗斯国家通讯社"俄新社"（Ria Nowosti）、俄罗斯《消息报》和《俄罗斯报》实施制裁。欧盟国家本周五（5月17日）宣布，将在整个欧盟对上述媒体实施广播禁令，但这些媒体及其雇员仍然可以在欧盟境内进行研究和采访。

欧洲之声(Voice of Europe)涉嫌在欧盟传播亲俄宣传并向欧洲政客支付金钱。

欧洲之声曾发表对德国选项党（AfD）政治家拜斯特龙（Petr Bystron） 和该党欧盟议会选举首席候选人克拉（Maximilian Krah）的采访。捷克报纸《Denik N》4月初报道称，拜斯特龙涉嫌从欧洲之声得到资金。

德国选项党（AfD）政治家拜斯特龙（Petr Bystron） 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

但拜斯特龙多次否认这一说法。 克拉也否认接受过欧洲之声的资金。但有关指控见诸报端后，慕尼黑检察官办公室已就拜斯特龙受贿和洗钱的初步嫌疑对其启动所谓的前期调查。 检方周四（5月16日）还搜查了拜斯特龙在德国联邦议院的办公室等多个地点。德国联邦议院此前已取消了拜斯特龙的豁免权。 据德新社消息，现已启动的调查涉及他与欧洲之声关联的有关指控。

德国检方5月16日搜查了拜斯特龙在德国联邦议院的办公室等多个地点 图像来源: Hannibal Hanschke/EPA

自俄罗斯侵略乌克兰战争大约两年前开始以来，欧盟成员国已经吊销了多家媒体的执照。 包括俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）、今日俄罗斯（RT）等等。 此举旨在防止俄罗斯的战争宣传和虚假信息在欧盟传播。

据欧盟外交官称，针对四家媒体的新的制裁是欧盟针对俄罗斯的第14个制裁计划的一部分。 该计划正在讨论中。俄罗斯价值数十亿美元的液化天然气业务将首次面临遭到严厉制裁的威胁。据外交官称，欧盟委员会希望禁止像比利时泽布吕赫（Zeebrugge）这样的港口被用来将俄罗斯液化天然气运送到第三国。

（德新社）

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