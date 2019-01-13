欧盟制裁俄罗斯军情局头目

（德国之声中文网）欧盟谴责这些俄罗斯人- 两名特工、俄罗斯军事情报局局长及一名副局长-"占有、运输及使用"去年3月在英国索尔兹伯里（Salisbury）用于暗杀前俄英双料间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）的神经毒剂。

根据欧盟成员国发表的一份声明，除对这些俄罗斯官员实施账户冻结、禁止入境外，还将对叙利亚化武机构及5名叙利亚公民实施制裁。

此前，欧盟举行了成员国外长会议。在会议结束后发表的这份声明指出，这一决定是欧盟致力于打击扩散和使用化武努力的一部分，化武对国际安全构成严重威胁。

周一晚些时候公布的欧盟官方通报详细介绍了被制裁者的个人信息。

俄罗斯特工被指于去年3月在英国城市索尔兹伯里使用前苏联研制的神经毒剂诺维乔克（Novichok），试图毒杀斯克里帕尔父女二人。

俄罗斯军事情报局位于莫斯科的总部

索尔兹伯里毒杀事件被称为第二次世界大战后在欧洲境内发生的首次化武攻击事件，引起国际震惊，并导致西方国家大批驱逐俄罗斯外交官。

斯克里帕尔父女得以幸存，但另一名妇女却因接触了其生活伴侣捡到的一个废弃香水瓶而死亡。英国调查人员相信，此香水瓶曾装有诺维乔克神经毒剂。

莫斯科否认与毒杀事件有染，并提供了大量的、说法各异的解释及反指控。

凝炼/苗子（法新社）