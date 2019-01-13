 欧盟制裁俄罗斯军情局头目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2019

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时政风云

欧盟制裁俄罗斯军情局头目

围绕化武制裁，本周一（1月21日），欧盟宣布将9名俄罗斯人和叙利亚人列入制裁名单，其中包括俄罗斯军事情报局领导人。

England Giftgasattacke auf Ex-Doppelagent Sergei Skripal in Salisbury (picture-alliance/dpa/empics/PA Wire/A. Matthews)

资料照片：身穿防护服的英国调查人员

DW.COM

毒害双面间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）的是一种虽然未知，但属于诺威绍尔克系（Nowitschok）的化学武器。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。 (16.03.2018)

在回答美国CBS电台记者的提问, 他是否也认为俄罗斯总统普京有可能卷入毒杀事件时，美国总统特朗普表示，俄罗斯总统普京有这个可能性。 (15.10.2018)

俄罗斯总统曾公开表示，两名被英国指控为毒杀案主嫌的男子只是平民。但是英国民间调查网站Bellingcat日前指认出一名嫌犯为俄罗斯特种部队上校后，又确定前俄谍毒杀案第二名嫌犯就是俄罗斯军医米什金(Alexander Mishkin)。 (09.10.2018)

（德国之声中文网）欧盟谴责这些俄罗斯人- 两名特工、俄罗斯军事情报局局长及一名副局长-"占有、运输及使用"去年3月在英国索尔兹伯里（Salisbury）用于暗杀前俄英双料间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）的神经毒剂。

根据欧盟成员国发表的一份声明，除对这些俄罗斯官员实施账户冻结、禁止入境外，还将对叙利亚化武机构及5名叙利亚公民实施制裁。

此前，欧盟举行了成员国外长会议。在会议结束后发表的这份声明指出，这一决定是欧盟致力于打击扩散和使用化武努力的一部分，化武对国际安全构成严重威胁。

周一晚些时候公布的欧盟官方通报详细介绍了被制裁者的个人信息。

俄罗斯特工被指于去年3月在英国城市索尔兹伯里使用前苏联研制的神经毒剂诺维乔克（Novichok），试图毒杀斯克里帕尔父女二人。

Russland - Hauptquartier des Militärnachrichtendienstes Russlands in Moskau (picture alliance/AP Photo/P. Golovkin)

俄罗斯军事情报局位于莫斯科的总部

索尔兹伯里毒杀事件被称为第二次世界大战后在欧洲境内发生的首次化武攻击事件，引起国际震惊，并导致西方国家大批驱逐俄罗斯外交官。

斯克里帕尔父女得以幸存，但另一名妇女却因接触了其生活伴侣捡到的一个废弃香水瓶而死亡。英国调查人员相信，此香水瓶曾装有诺维乔克神经毒剂。

莫斯科否认与毒杀事件有染，并提供了大量的、说法各异的解释及反指控。

凝炼/苗子（法新社）

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