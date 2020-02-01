 欧盟列自贸协议前提 英国强调自主权 | 经济纵横 | DW | 04.02.2020

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经济纵横

欧盟列自贸协议前提 英国强调自主权

英国脱欧之后，将在3月展开与欧盟的自由贸易谈判。然而英国首相约翰逊的立场强硬，使得双方分歧又再度凸显出来。

Boris Johnson Rede zu UK-EU Beziehungen nach Brexit (Reuters/F. Augstein)

英国首相约翰逊坚持英国要维护自己的自主权

(德国之声中文网) 2月3日，英国首相约翰逊在伦敦对商界人士与各国外交官进行演说时表示，不一定会跟随欧盟的制度。

「我不认为我们有必要用协议把我们自己跟欧盟绑在一起。」他坚持英国应该要在边境管制、法制和经济上「收回完整的主权」。

英国在脱欧之后，有11个月的缓冲期与欧盟达成自由贸易协议，以便如期在2021年1月1日脱欧，又能避免互相施加新的关税或其他贸易壁垒。

此前，欧盟已经警告过英国，由4500万人组成的单一市场能够对英国开放到什么程度，取决于英国在环境和劳工等制度上是否比照欧盟的标准。

Michel Barnier, EU-Chefunterhändler (DW/B. Riegert)

欧盟委员会负责谈判事务的巴尼尔(Michel Barnier)

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，就算英国已经脱欧，欧盟仍然希望在英国未来的对外关系中，扮演重要角色。

巴尼尔建议英国首相约翰逊回去温习英国与欧盟在2019年10月签署的共同声明。声明中的第17条提到，英国与欧盟双方将致力于在相同的法制基础上，达成公平的贸易关系。

巴尼尔说，英国政府越遵守欧盟的制度，双方的贸易关系就可以靠得越近。

英国要求更高的自主权

欧盟估计在年底前只会安排两轮主要谈判，大约10月就会有谈判结果，以便赶在2020年结束之前，送交欧盟各国获得批准。

欧盟要求与英国以平等缔约的方式建立贸易关系，但是英国首相约翰逊认为，由于英国在环境保护、产品安全性与劳工法规等方面的规定都优于欧盟，因此英国不需要与欧盟重新订约。约翰逊希望英国可以比照加拿大与欧盟之间的自由贸易协定(CETA)的标准，与欧盟签订贸易协议。但是欧盟澄清，金融服务贸易占据了英国对欧盟出口俄的八成，但CETA的协议并不牵涉到银行与金融服务。

英国与欧盟之间需要在夏天之前谈妥英国周边海域在2021年以后的捕捞权利。法国、比利时和荷兰渔业业者都希望可以继续在英国岛屿周边活动，但是英国首相约翰逊希望可以优先提供英国船只捕捞，并且加强英国政府对周边海域的主控权。以渔获量而言，渔业是英欧贸易谈判中较不重要的一点，但是在政治角度上却是十分敏感的话题。

欧盟27个会员国与英国之间的第一轮贸易谈判将在3月初开始。在英国脱欧之前，欧盟委员会主席冯德莱恩告诉德国之声，欧盟已经准备好面对自由贸易谈判破裂。

罗法/邹宗翰 (路透社/Bernd Riegert)

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