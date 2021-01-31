欧盟划定30种关键原材料 拟管控供应链风险

（德国之声中文网）它们闪烁着紫色、红色和银色的光彩，有时看上去很肮脏，像碎石，但对于智能手机、太阳能电池板和电动汽车而言，钴或锗是至关重要的原材料。

欧盟为国防、可再生能源，以及机器人、无人机和电池等领域，确定了30种“关键性工业原材料”。它们目前还没有替代品。与钢铁、水泥和石油不同，许多关键原材料的全球年产量只有几千吨，而且只被少数几个国家控制。

相关矿产来自哪些国家？

全球有多个重要的相关资源的热点。南非北部拥有铂和钒的矿藏，刚果民主共和国（DRC）则拥有钴矿，美国开采铍，而中国可以开采30种不同的关键原材料中的三分之二，包括锑、重晶石和稀土。

中国是稀土的三大供应方（中美俄）之一，其供应份额远远超过美国和俄罗斯。这一优势部分归功于中国各地丰富的自然矿藏，但也是国家精心规划的结果。

中国北部的一个稀土矿

中国主导市场的计划

德国智库科学与政治基金会（SWP）亚洲部负责人希尔珀特(Hanns Günther Hilpert) 认为，“中国从战略意义上发展采矿和原材料加工。如今，上海金属交易所甚至比伦敦金属交易所更重要。”

他说，“邓小平说过一句话：‘中东有石油，中国有稀土’。但这句话仅仅意味着开始。”

邓小平1987年的这段话用到当下，描述的是中国不仅在采矿、而且在加工业方面也占据了全球市场的主导地位。对稀土的冶炼加工也主要是在中国完成的。

德国智库科学与政治基金会（SWP）亚洲部负责人希尔珀特(Hanns Günther Hilpert)

希尔珀特指出，“中国在该领域开创的技术全球独占鳌头”，“即使在其它国家开采了替代矿产，大部分加工也必须在中国进行，然后再出口到国外。”

于是，中国既是关键原材料的最大生产国，也是其他地方开采的原材料的主要进口国。为确保直接进入当地原材料市场，中国公司在外国投资矿山，比如在刚果民主共和国开采钴矿，或在南非开采铂金。中国政府的这一海外战略既适用于中国缺乏的资源，也适用于中国拥有丰富资源的领域，比如太阳能电池板中使用的萤石或硅金属。

希尔珀特认为，除了控制关键原材料的供应链外，中国的主导地位还归功于环保领域宽松的法规，使其能够忽视环境破坏的后续成本，此外，相对低工资也是因素之一。同时，通过使用出口限制条款、为企业建厂提供补贴等手段，促进其加工业和技术供应链的发展。

他说，这些因素使得中国能够打败竞争对手。“最终，中国人用毁灭性的价格竞争迫使其他供应商从市场败退”。

中国以外的10大供应商无法在这场竞争中保全地位，他们在全球关键原材料总产量中仅占35%的份额，中国的份额则为45%。

中国以外的10大供应商总产量仅占35%的份额，中国的份额则为45%。

生产者和购买者的风险

中国的主导地位并不是未来原材料供应链可能出现瓶颈的唯一根源。

许多原材料的开采矿区常常设在内乱、腐败或独裁领导的亚洲或非洲国家。钴就是一个典型的例子。全球近60%的钴供应来自刚果（金），那里的国内暴力冲突已经持续了几十年。

因此，钴是一种所谓的 “冲突矿物”，这意味着，它得到公众社会的密切关注，因为这一矿物在动乱地区开采和出售，那里的战斗也随之延续。

另外10种关键原材料的未来供应也被打上问号，它们分别是锑、铋、镓、锗、轻稀土和重稀土，目前可以在塔吉克斯坦、中国、俄罗斯和老挝开采，而在哈萨克斯坦、越南、俄罗斯和中国则开采镁、铌、磷和钨。这里所涉及的国家均有着司法不独立、腐败横行的坏名声。

专家们一致认为，未来的供应可能会受到裙带关系、缺乏民主治理、贸易限制、内乱甚至国家内部军事冲突的影响。

欧盟计划建立自己的矿产业

欧盟委员会国防及航天领域发言人表示，作为买方，欧盟目前正在制定一项新战略，以确保 "开放和不受限制的原材料贸易"。他说，"当其他国家限制关键原材料的出口时，欧盟应当采取必要的行动，以取消出口限制。"

2012年，欧盟、美国和日本在向世界贸易组织（WTO）提起的诉讼中获胜，迫使中国放弃对关键原材料的出口限制。

今年2月，应欧盟的要求，世贸组织成立了一个小组，旨在对印尼的原材料出口限制进行评估。

为减少对国际供应链的依赖，欧盟制定了两项措施。根据其2020年行动计划，欧盟建议各成员国推动原材料来源的多样化。该委员会发言人表示，已要求各成员国在本国落实2025年以前可以启动的采矿和加工项目。

第二项措施是，通过资源的循环利用减少依赖性。不过，资源的循环利用是否会产生重大影响，或者工业界最终是否必须找到替代品，这一点存在争议。

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