 欧盟划定30种关键原材料 拟管控供应链风险 | 经济纵横 | DW | 18.04.2021

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经济纵横

欧盟划定30种关键原材料 拟管控供应链风险

欧盟划定30种关键性工业原材料，其中三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生冲突，供应链得不到保证时，其工业将蒙受严重损失。

Critical Raw Materials | Erythrin

DW.COM

《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。

在中国是否动用稀土王牌打贸易战备受关注的时候，中国国有稀土开采公司因环保不合格受到通报批评，接下来会停止开采吗？

（德国之声中文网）它们闪烁着紫色、红色和银色的光彩，有时看上去很肮脏，像碎石，但对于智能手机、太阳能电池板和电动汽车而言，钴或锗是至关重要的原材料。

欧盟为国防、可再生能源，以及机器人、无人机和电池等领域，确定了30种“关键性工业原材料”。它们目前还没有替代品。与钢铁、水泥和石油不同，许多关键原材料的全球年产量只有几千吨，而且只被少数几个国家控制。

相关矿产来自哪些国家？

全球有多个重要的相关资源的热点。南非北部拥有铂和钒的矿藏，刚果民主共和国（DRC）则拥有钴矿，美国开采铍，而中国可以开采30种不同的关键原材料中的三分之二，包括锑、重晶石和稀土。

中国是稀土的三大供应方（中美俄）之一，其供应份额远远超过美国和俄罗斯。这一优势部分归功于中国各地丰富的自然矿藏，但也是国家精心规划的结果。

Seltene Erden Mine

中国北部的一个稀土矿

中国主导市场的计划

德国智库科学与政治基金会（SWP）亚洲部负责人希尔珀特(Hanns Günther Hilpert) 认为，“中国从战略意义上发展采矿和原材料加工。如今，上海金属交易所甚至比伦敦金属交易所更重要。”

他说，“邓小平说过一句话：‘中东有石油，中国有稀土’。但这句话仅仅意味着开始。”

邓小平1987年的这段话用到当下，描述的是中国不仅在采矿、而且在加工业方面也占据了全球市场的主导地位。对稀土的冶炼加工也主要是在中国完成的。

Dr. rer. pol. Hanns Günther Hilpert

德国智库科学与政治基金会（SWP）亚洲部负责人希尔珀特(Hanns Günther Hilpert)

希尔珀特指出，“中国在该领域开创的技术全球独占鳌头”，“即使在其它国家开采了替代矿产，大部分加工也必须在中国进行，然后再出口到国外。”

于是，中国既是关键原材料的最大生产国，也是其他地方开采的原材料的主要进口国。为确保直接进入当地原材料市场，中国公司在外国投资矿山，比如在刚果民主共和国开采钴矿，或在南非开采铂金。中国政府的这一海外战略既适用于中国缺乏的资源，也适用于中国拥有丰富资源的领域，比如太阳能电池板中使用的萤石或硅金属。

希尔珀特认为，除了控制关键原材料的供应链外，中国的主导地位还归功于环保领域宽松的法规，使其能够忽视环境破坏的后续成本，此外，相对低工资也是因素之一。同时，通过使用出口限制条款、为企业建厂提供补贴等手段，促进其加工业和技术供应链的发展。

他说，这些因素使得中国能够打败竞争对手。“最终，中国人用毁灭性的价格竞争迫使其他供应商从市场败退”。

中国以外的10大供应商无法在这场竞争中保全地位，他们在全球关键原材料总产量中仅占35%的份额，中国的份额则为45%。

Data visualization: China dominates the critical raw materials market

中国以外的10大供应商总产量仅占35%的份额，中国的份额则为45%。

生产者和购买者的风险

中国的主导地位并不是未来原材料供应链可能出现瓶颈的唯一根源。

许多原材料的开采矿区常常设在内乱、腐败或独裁领导的亚洲或非洲国家。钴就是一个典型的例子。全球近60%的钴供应来自刚果（金），那里的国内暴力冲突已经持续了几十年。

因此，钴是一种所谓的 “冲突矿物”，这意味着，它得到公众社会的密切关注，因为这一矿物在动乱地区开采和出售，那里的战斗也随之延续。

另外10种关键原材料的未来供应也被打上问号，它们分别是锑、铋、镓、锗、轻稀土和重稀土，目前可以在塔吉克斯坦、中国、俄罗斯和老挝开采，而在哈萨克斯坦、越南、俄罗斯和中国则开采镁、铌、磷和钨。这里所涉及的国家均有着司法不独立、腐败横行的坏名声。

专家们一致认为，未来的供应可能会受到裙带关系、缺乏民主治理、贸易限制、内乱甚至国家内部军事冲突的影响。

欧盟计划建立自己的矿产业

欧盟委员会国防及航天领域发言人表示，作为买方，欧盟目前正在制定一项新战略，以确保 "开放和不受限制的原材料贸易"。他说，"当其他国家限制关键原材料的出口时，欧盟应当采取必要的行动，以取消出口限制。"

2012年，欧盟、美国和日本在向世界贸易组织（WTO）提起的诉讼中获胜，迫使中国放弃对关键原材料的出口限制。

今年2月，应欧盟的要求，世贸组织成立了一个小组，旨在对印尼的原材料出口限制进行评估。

为减少对国际供应链的依赖，欧盟制定了两项措施。根据其2020年行动计划，欧盟建议各成员国推动原材料来源的多样化。该委员会发言人表示，已要求各成员国在本国落实2025年以前可以启动的采矿和加工项目。

第二项措施是，通过资源的循环利用减少依赖性。不过，资源的循环利用是否会产生重大影响，或者工业界最终是否必须找到替代品，这一点存在争议。

观看视频 01:23

稀土：中国的贸易战王牌

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