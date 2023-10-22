欧盟出台微塑料禁令 影响几何？

（德国之声中文网）海底、山巅、食品、饮用水，甚至在我们的血液里，微塑料可谓无处不在。联合国的一项报告显示，地球上微塑料的数量，甚至比银河系的星星都多。

微塑料可以通过空气、水或土壤广泛传播，而一旦进入自然环境，它们就将无法清除。由于无法自然降解，它们对动植物可以造成数百年的威胁，并进入食物链。至于塑料微颗粒具体会对我们的健康造成怎样的影响，目前并没有进行充分的研究。

目前，欧盟境内每年进入自然界的微塑料估计多达42000 吨，而这些物质是有意添加进相关产品的。欧盟委员会新闻官伯恩塞尔（Johanna Bernsel）表示："正是基于这种原因，阻止微塑料进入环境已经成了当务之急。"

欧盟委员会现已根据管控有害化学品的 REACH 法规采取了一系列措施，今后将禁止在欧盟销售微塑料以及有意添加微塑料的产品。

哪些产品受微塑料禁令影响？

欧盟的禁令将微塑料定义为 "尺寸小于五毫米的有机、不溶解、不可降解的合成聚合物颗粒"。很多产品中都包含有微塑料，包括化妆品、清洁剂、荧光粉、杀虫剂、肥料、玩具、药品以及运动场地的人造铺面。在牙膏或洗面奶中，微塑料颗粒通常发挥研磨作用，或被作为粘合剂影响液体的浓稠度。

塑料微粒：小小东西危害大？ 细如沙粒 塑料微粒就是不到5微米、极为细小的塑料颗粒，一般作为工业生产原料。不过处理塑料垃圾、洗衣和车辆行驶过程中也会产生塑料微粒。

塑料微粒：小小东西危害大？ 牙膏中的塑料微粒 一些厂家毫不在意，许多民众毫不知情：牙膏中的这些蓝色小点就是塑料微粒。它们有助于清洁牙齿，但刷完牙后，这些小小的球状体很可能最终流入大海。一般情况下，污水处理厂无法过滤这些塑料微粒。

塑料微粒：小小东西危害大？ “塑料”化妆品 磨砂产品、沐浴露中也会使用塑料微粒作为遮光剂。生产厂家并没有正确告知消费者，其产品中是否使用了天然塑料或合成塑料。环保人士和相关政府机构要求禁止在化妆品中使用塑料微粒。

塑料微粒：小小东西危害大？ “罪魁”合成化纤 世界范围内大部分塑料微粒来自合成化纤纺织品。大约60%的衣服中包含化纤成分，而且这种廉价材料日益风行。一件化纤外套洗涤过程中可能会释放高达1百万纤维。欧盟研究表明，欧洲每年有约3万吨化纤流入下水道。

塑料微粒：小小东西危害大？ 自来水也无法幸免 塑料微粒不仅污染江河海洋，许多人在日常饮水时就会摄入看不见的塑料纤维。美国学者对来自五大洲多个城市的150份自来水样本进行研究后发现，高达83%的样本带有塑料微粒。

塑料微粒：小小东西危害大？ 海洋中的塑料微粒 塑料磨损产生塑料微粒，其中一部分进入海洋。大部分微粒来自合成纺织品，其次是汽车轮胎、城市粉尘以及车道标记涂料。而来自护肤产品的塑料微粒相对较少。

塑料微粒：小小东西危害大？ 定时炸弹 塑料垃圾也是塑料微粒的一大来源：一个塑料袋需要20年才能完全分解成塑料微粒，塑料瓶甚至需要450年时间。每个地球人平均每年“消费”大约60公斤塑料，北美和西欧居民甚至要超过100公斤。世界范围内生产的塑料中大约有2%的最终“归宿”是大海。

塑料微粒：小小东西危害大？ 塑料的“囚徒” 大海中的塑料“洋流”会对动物和人类产生影响，但具体程度尚不得而知。相关研究仍在起步阶段。不过明确的一点是，塑料和塑料微粒尤其会在动物胃内累积，有些动物会因为无法进食而饿死。迄今为止尚未发现塑料对于人类健康有何损害。

塑料微粒：小小东西危害大？ 少用塑料？ 塑料造价便宜，在日常生活中也很实用。但全球越来越多的人开始思考，政界对于塑料成灾有何对策：禁用塑料袋和一次性塑料杯，禁止化妆品中使用塑料成分，强制回收或者征收“塑料税”？但最佳方案是：大家自愿使用更加环保的替代品。 作者: Gero Rueter



不受新禁令影响的是虽然含有微塑料但不会释放微塑料的建筑材料，以及用于工业设备的产品。不过，制造商必须每年报告微塑料的预估排放量，并提供如何使用和处置相关产品的说明，以防止微塑料的释放。

该禁令适用于欧盟本国生产的产品，也适用于从国外进口的含有微塑料的产品。伯恩塞尔表示，这项禁令也是对欧洲工业界创新能力的一种激励。

微塑料禁令何时生效？

对于包括微珠、散装闪粉以及部分化妆品来说，销售禁令将从 10 月中旬开始实施。而对其他产品，则有四到十二年的过渡期，主要取决于生产流程的复杂程度以及是否有合适的微塑料替代品等等。

至于运动场馆使用的微颗粒填充物，则有八年的过渡期，以便经营者有足够时间寻找替代产品。而且大多数现有体育设施的铺面也将在八年后达到其使用寿命，届时无论如何都需要更换。

微塑料有替代物吗？

斯图加特大学塑料技术研究所所长克劳茨布鲁克（Marc Kreutzbruck）表示，从实现气候保护目标的角度而言，没有什么东西可以替代塑料产品。他说："这听起来虽然令人遗憾，但塑料的确是一种只需较低温度即可加工成型的材料。而其他的材料，无论是金属、陶瓷，还是玻璃等等，都需要在加工过程中耗费大量的能量，而耗费能源就意味着二氧化碳的排放。"

在克劳茨布鲁克看来，一切都应以对环境负责以及可持续发展为重。他说："我们必须实现100%的回收利用机制。塑料不是一次性产品，而是值得回收的宝贵材料，人们必须对此有充分的认识。"

除了回收利用之外，还有一些其他值得关注的研发方向，比如可以实现生物降解的塑料。不过，这类塑料产品目前的市场份额不足百分之一，几乎可以忽略不计。此外，这类塑料产品的用途也比较有限，尤其是不能用于食物包装。

欧盟委员会新闻官伯恩塞尔表示，要想为微塑料找到可持久的替代品，需要政界、工业界以及科研领域的共同努力。她相信，目前颁布的禁令会为这一努力提供动力。

她说："我们相信，化工工业的未来将立足于可持续性发展以及可持续性的替代品。对于欧洲工业界来说，这是提升可持续性发展能力和创新能力的机遇。这也有利于我们保持竞争优势。"

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微塑料禁令会产生哪些影响？

依照所谓的"零污染"行动计划，欧盟承诺在2030年以前将微塑料垃圾的数量减少30%。而欧盟新进发布的微塑料禁令，只是实现这一目标的第一步。

一般认为，这项禁令将使释放到大自然的微塑料每年减少50万吨。但克劳茨布鲁克呼吁各方应采取更多的行动。

他说："化妆品中微塑料在整个塑料产品中的占比只有大约百分之一，了解这一点非常重要。换句话说，现在采取的措施当然是件好事，但这涉及到冰山一角。"

接下来，欧盟可能还将出台措施，禁止无意间释放到大自然的微塑料，比如汽车轮胎同地面摩擦以及洗涤衣物时所产生的微塑料垃圾。

伯恩塞尔希望，欧盟新进发出的微塑料禁令，也能激励世界其他国家采取类似的措施。

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