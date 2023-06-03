欧盟出台反制工具 对外来经济胁迫说"不"

（德国之声中文网）今后，任何国家如果干涉欧盟及其成员国的政治决策，将会受到欧盟的制裁。周二，欧盟议会代表以及各成员国的政府代表就一项新的制裁工具达成共识。今后如果第三国以不正当经济制裁手段试图干预欧盟或其成员国的政治决策，欧盟将可以通过对该国实施惩罚性关税等手段予以反制。

其他的应对手段还包括，限制该国在欧盟的直接投资以及在欧盟公共项目中进行投标。此外，欧盟还表示，对服务业的相关交易进行限制也将成为可能的制裁手段。

欧盟之所以引入上述反制工具，是因为过去几年来，欧盟及其成员国曾多次成为欧盟外国家经济胁迫的对象。例如，中国就曾对立陶宛实施贸易限制，而欧盟认为，这类限制措施并不符合世界贸易组织的相关规定，而且还对欧盟内部市场的出口产生了连带影响。一般认为，中方对立陶宛实施经济制裁的起因是，立陶宛此前升级了同台湾的外交关系，并准许台湾在该国首都开办代表处。此举引起了中国的强烈愤慨，因为北京一向视台湾为中国一省、不具备独立国家地位。

欧盟委员会表示，新出台的反制工具或许能够对欧盟未来的立法产生影响，或至少可以避免欧盟临时开启制裁措施的繁琐程序。相关声明中称，为此目的，欧盟可以引入额外的、歧视性的关税，故意拖延或拒绝颁发特定业务的许可证。其他可以采纳的手段还包括，对来自特定国家的商品实施额外的边检和安检，或对特定国家的货物和投资进行抵制。

周二，负责经济事务的欧盟委员会副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示："这一反经济胁迫的工具将使我们能够坚定地捍卫我们的合法权益。"他表示，就这一反制工具达成最终共识，意味着欧盟迈出了重要一步。 东布罗夫斯基斯强调，制裁只应作为迫不得已时的最后手段，只是一种威慑手段，采取制裁手段前，要先同相关的非欧盟国家开展对话。对话不成功时，还应考虑调解、仲裁或司法审理等可能性。

反经济胁迫法规正式生效之前，还需通过欧盟理事会和议会的批准。不过，一般认为，该法规获得批准已经没有悬念。欧盟委员会相信，这一新的反经济胁迫工具今年秋季就可正式启用。

周三，中国外交部的例行记者会上，发言人汪文斌就欧盟出台"反经济胁迫工具"做出回应。他说："首先我要讲的一点是关于立陶宛在涉台问题上的错误举动，我们中方已经多次表明立场，我们敦促立方早日回归坚持一个中国原则的正确轨道上来。"



汪文斌还称："中国和欧盟都是美国经济胁迫的受害者，美国公然胁迫欧盟等国家限制对华出口半导体生产设备，这种科技霸凌行径严重冲击半导体产业发展，不仅损害中国、欧盟利益，还破坏多边贸易规则，严重冲击世界经济秩序。我们希望欧盟和国际社会一道共同反对美国的经济胁迫。"

立陶宛對台政策惹怒北京

（德新社，法新社）

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