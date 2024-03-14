欧盟再添50亿欧元 军事资助乌克兰

（德国之声中文网）经过数月谈判，欧盟成员国同意，向一项共同基金额外注入50亿欧元，以支付为乌克兰提供的武器费用。

这一基金名为"欧洲和平机制"（EFF）。

此前谈判的困难之处主要是在于德国和法国的诉求。德国政府提出，未来为乌克兰提供的双边支持也应得到补偿。柏林还表示，双边支持往往更迅速有效。

此外，德国政府还特别指出，匈牙利数月来阻碍该基金的支付，未来也可能会出现这一情况，因每次都需要所有成员国同意。

对德国来说，这是重要的一点，因单单今年，德国就已承诺为乌克兰提供价值超过70亿欧元的军事援助。与此同时，德国作为欧盟内最大的经济体承担着欧盟四分之一的共同开支。如今达成的一致是，双边援助大约一半可获欧盟的资助。

而法国则要求，该基金仅用于资助欧盟内制造的武器。巴黎的理由是，欧盟的军工产业需要固定订单，才能长期提高产量，拥有国际竞争力。但反对者认为，现在关键是尽快为乌克兰提供支持。

最终的妥协方案是，欧盟军工产业未来在订单方面将有优先权。如果不能足够迅速地满足乌克兰的需要，那么，欧盟的这一基金也可用于支付非欧盟国家的企业。

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡

乌克兰前线的紧张局势以及美国内政方面对乌克兰援助争执不下，都对谈判带来压力。乌克兰军方称，紧急需要武器弹药。

"欧洲和平机制"基金在乌克兰战争前就已设立，最初仅为2021-2017年提供约50亿欧元资金。

俄罗斯侵略乌克兰战争的突然爆发，使这一金额捉襟见肘。其支出上限已经提高到约120亿欧元。

布鲁塞尔表示，自俄乌战争爆发以来，欧盟及成员国已为乌克兰提供约280亿欧元的军援。

乌克兰总统泽连斯基则在其每晚的视频发言中关注该国加入欧盟的前景。数月来，乌克兰已是欧盟候选成员国。他强调，目标是今年上半年就开始正式入盟谈判。

（德新社、法新社）

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