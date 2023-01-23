 欧盟再度批准两种昆虫用于食品生产 | 科技环境 | DW | 24.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

欧盟再度批准两种昆虫用于食品生产

根据欧盟刚刚通过并生效的一项法律，昆虫家蟋蟀和小粉虫可以以冷冻、脱水或研磨粉末的形式作为原料用于食品生产。昆虫作为食物不仅含有更丰富的蛋白质，同时养殖起来也比传统的畜牧养殖业更节省资源。

猪、牛、鸡的蛋白质含量仅略高于20%，而昆虫的蛋白质含量可高达85%，甚至超过了坚果、豆类和谷物。

猪、牛、鸡的蛋白质含量仅略高于20%，而昆虫的蛋白质含量可高达85%，甚至超过了坚果、豆类和谷物。

（德国之声中文网）欧盟最新通过的一项法律规定，从本周二（1月24日）起，允许使用家蟋蟀作为食品原料。家蟋蟀是一种营养丰富的昆虫，可以大量生产食用，以弥补人类食物的营养缺口。另外，这一规定同样也适用于一种可以在工业规模上饲养的昆虫——小粉虫。

在此之前，欧盟已经批准过使用黄粉虫和蝗虫作为食品成分。饼干、面条、面包、早餐麦片和其它含有蛋白质成分的食品中最多可以添加10%的被磨成粉末的黄粉虫和蝗虫。不过生产商必须在包装上明确标出产品成分，消费者可以自行判断决定是否购买。与此同时，生产商也必须清晰注明昆虫成分有可能会造成哪些过敏反应。

目前待欧盟审批的申请还包括另外8种昆虫。

这些昆虫都含有丰富的蛋白质。昆虫学家舍泰里希（Marc Schetelig）向中德意志电视台表示，猪、牛、鸡的蛋白质含量仅略高于20%，而昆虫的蛋白质含量可高达85%，甚至超过了坚果、豆类和谷物。它们还富含Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸、微量元素以及包括镁、铜、铁和锌在内的矿物质。

有胆量就张嘴

把昆虫作为食物的好处还不仅限于可以获取大量的蛋白质等营养物质，同时昆虫养殖也更节省资源。生产1公斤牛肉，传统的牲畜养殖需要大约1.5万升水和8公斤饲料。对于同等重量的昆虫，4000升的水和2公斤的饲料就足够了。而且快速冷冻昆虫和自然界的情况也是一致的，因为一年生的昆虫到了冬天无论如何都会被冻僵，然后被冻死。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Galerie Weltuntergang Maya Kalender 2012 Heuschrecken

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蚂蚱

    在世界上许多地方，蚂蚱都是公认的美味昆虫。它的吃法有很多，最普遍的烹饪方式是油炸或煎烤。油炸或烤熟的蚂蚱又脆又香，不仅营养丰富，而且味道美极了。

  • Flash-Galerie Rote Feuerameisen

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蚂蚁

    蚂蚁可食早已众所周知。在中国，将蚂蚁作为食物的历史可以追溯到3000多年前。古代人就已发现蚂蚁的食用和药用价值。他们发现，狗熊和穿山甲等动物因大量诱食蚂蚁而身体强壮。

  • Regenwürmer Kompostwürmer

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蚯蚓

    蚯蚓全身都是宝，既有食用价值也有药用价值，还可作为家禽牲畜的高级饲料。蚯蚓富含各种氨基酸，磷、钙、矿物质、维生素含量也极为丰富。新鲜和晒干的蚯蚓都可做成餐桌上的美味佳肴。

  • Hunderte Mehlwürmer

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    面虫

    如果吃饭时吃出一条面虫，一定会大倒胃口。殊不知面虫富含蛋白，营养价值很高，是值得推荐的可食用昆虫。

  • 15.05.2008 DW-TV Projekt zukunft manfred schütze thailand skorpion

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蝎子

    蝎子是一味传统的名贵中药材。近年来，蝎子越来越多的被作为一种特色小吃，甚至能够登上大雅之堂，摆上高级宴会的餐桌。这是因为蝎子不仅营养丰富，而且具有很强的有祛风湿、排毒保健功能。

  • Ordensburg Vogelsang 028

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蜗牛

    蜗牛是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的上等食品。在全球种类多达2.2万余，但能够在国际市场上销售的食用蜗牛主要只有几种，以法国所产为佳。

  • Flash-Galerie Feldgrille

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    蟋蟀

    蟋蟀，又名蛐蛐。它可食，可作药也可用来娱乐：斗蛐蛐。中医将其作为退热降压，利尿消肿的良药。油炸蟋蟀也是一道美食，其味道鲜美，类似油炸蚂蚱。

  • Stinkkäfer

    联合国报告：食用昆虫健康长寿

    金龟子

    金龟子属于蜣螂家族。中国人主要利用其药用价值，但是在墨西哥，这种昆虫被作为美食端上餐桌。墨西哥素有“食虫国”之称。在这里被吃过的虫子有500多种，占世界可食用昆虫的1/3。

    作者: 李京慧


广告

经济纵横

2022年，在严重经济危机的背景下，斯里兰卡涌现抗议浪潮，陷入动荡局势。4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。图为2022年7月，示威者进入总理府

中国延长还债期 斯里兰卡则希望中国能做更多

根据路透社获得的一封信件，中国进出口银行向斯里兰卡提供了为期两年的债务延期，并表示将支持斯里兰卡从国际货币基金组织获得29亿美元贷款。不过，有消息人士透露，斯里兰卡政府还希望中国能够提供更加明确的保证。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。