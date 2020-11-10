欧盟内部掀波澜：波兰匈牙利否决欧盟预算

（德国之声中文网）"把欧盟的钱给我们，别的我们不管。" 欧洲议会绿党籍议员、财政委员会成员弗洛尹德(Daniel Freund)用这句话描述了不少欧洲议会议员和外交官对匈牙利和波兰的愤怒。长期以来，匈牙利和波兰一直在法治问题上与欧盟争执不休，而今这两个国家投票否决了欧盟未来7年大约1.1万亿欧元的预算以及7500亿疫情经济复苏资金。

"敲诈、专横、政治奴役"

欧委会、欧洲议会和27个成员国已就欧盟史上最大的财政方案达成一致，以缓解疫情带来的影响。 7月份，欧盟为此举行了为期四天四夜的峰会。匈牙利和波兰如今否决预算，因为预算法案中有一项条款规定，获得资金的条件是"尊重法治"。这一机制的目的是迫使欧盟成员国保证其司法机构的独立性，否则他们将不会获得这笔欧盟资金。

匈牙利和波兰称这种援助资金与法制挂钩的机制是"讹诈"。匈牙利司法部长朱迪特·瓦尔加（Judit Varga）表示，匈牙利绝不让步。波兰总理办公室主任米哈乌·德沃尔奇克（Michal Dworczyk）表示，大多数欧盟国家希望波兰受制于 "欧盟官员的任意决定"。波兰司法部长齐奥布罗（Zbigniew Ziobro）甚至表示，这实际上是对波兰政治上的奴役。

波兰司法部长齐奥布罗

"法治机制"只需要多数成员国同意就可以通过，虽然波兰和匈牙利投了反对票，但无法阻止条款得到通过。不过，在这次的预算草案投票中，波兰和匈牙利行使了否决权。如果有欧盟成员国否决，欧盟预算就不能通过。

欧盟恐陷入危机

一位欧盟高级外交官担心会引发 "严重后果"，欧盟会 "陷入危机"。许多欧盟外交官认为，新冠援助基金可能不会在计划中的1月份启动。意大利、西班牙、希腊和法国等几个国家将尤其受到影响。

匈牙利总理欧尔班坚持自己的立场

欧洲议会欧洲人民党联盟主席韦伯（Manfred Weber）表示，法治机制并非针对某个国家："如果行得正，就没什么好怕的"。如果匈牙利总理欧尔班和执政党法律与公正党主席卡钦斯基（Jarosław Kaczyński）否决了整个欧盟预算："他们现在必须向数以百万计，需要这些资金的工人、商人、市长、学生、科学家和农民作出解释。"

本周四(11月19日)欧盟领导人将举行视频会议，欧盟内部危机将会是一个主要的讨论话题。原本这次会议的主题是讨论新冠疫情。一位欧盟高级外交官透露："我们现在将考虑采取进一步防疫措施。"欧委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen) 表示，欧盟委员会已经签署了更多新冠疫苗协议。不过她尚未对预算危机表态。这位欧盟外交官表示，目前谁也说不准，预算谈判 "重回正轨 "需要多长时间。



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