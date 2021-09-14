 欧盟公布印太战略 遏制北京的权力野心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2021

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时政风云

欧盟公布印太战略 遏制北京的权力野心

本周四（16日），欧盟推出加强欧盟在印太地区存在并对抗中国崛起的印太战略。此前曾有媒体报道称，既不寻求与北京发生公开的冲突，但是又想遏制北京的权力野心，如果有这样一份计划，那它的名字就是印太战略。

Chinesischer Polizist vor EU-Flagge

（德国之声中文网）欧盟印太战略包含的主要要点：

贸易

欧盟将努力完成与澳大利亚和新西兰的贸易谈判，寻求与印度达成协议。同时加强与已签署贸易协议的国家（如韩国）之间的关系。欧盟还将寻求与台湾达成贸易和投资协议。

气候变迁

欧盟的目标是帮助印太地区向绿色能源转变，将以可再生的氢能源作为优先选项。

海洋

欧盟承诺扩大外交存在，旨在帮助维护联合国海洋法公约（UNCLOS），以防止印太地区出现过度捕捞现象，向印太地区提供海洋保护、天气预报和减少海洋污染方面的专业知识。

数字科技

欧盟希望与日本、韩国和新加坡就数据流、基于数码技术的创新展开更深入的合作进行协商，同时希望可以开展更多的数字贸易。欧盟还希望与印度在人工智能和第五代移动网络等新兴技术方面进行更密切的合作。

基础设施建设

欧盟希望与日本、印度和澳大利亚特别是在航空和海事等交通连接领域进行合作，同时确保开发银行和出口机构让欧盟与亚洲更紧密地联系起来。欧盟周三推出了一项名为“全球门户”（Global Gateway）的新计划，与中国的“一带一路”基建战略相竞争。

安全和防卫

作为世界上最大的贸易体，欧盟寻求与澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和日本建立更紧密的海上关系。欧盟承诺实现更多的海上军事部署，在中国宣称拥有海上主权的贸易路线进行巡航。它还将向欧盟驻该地区的代表团派遣军事顾问。

健康卫生

欧盟希望帮助印太地区的贫困国家获得新冠疫苗。欧盟还希望发展合作，确保药品和医疗设备的供应链，减少对中国的依赖。

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Fahnenmasten mit den Flaggen der EU-Staaten wehen vor dem Gebäude des Europaparlaments in Strasbourg, Frankreich, Europa

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