欧盟全面停飞波音737MAX 美国还在犹豫

(德国之声中文网)美国联邦航空管理局(FAA)周二(3月12日)表示，暂时不会停飞该国航司的波音737MAX系列客机。局长埃维尔(Dan Elwell)说，局方经审视后认为，目前并无"系统性的性能问题"，因此"没有理由停飞这款机型"。

欧洲航空安全局(EASA)已经在同一天宣布全境停飞波音737MAX客机：该型客机既不允许在欧盟以及瑞士、挪威、列支敦士登、冰岛的机场起降，也不允许飞越领空。

美国联邦航空管理局则强调，目前，没有任何一个国家的航空管理机构拿出了确凿的数据，"如果埃航空难调查人员发现确实有安全问题，美方也会立刻采取相应措施。"该机构同时也向波音公司设定了一个期限，要求其在4月底之前对737MAX客机进行软件更新。

除了欧盟，还有中国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、印度、阿曼、阿联酋、阿曼、黎巴嫩、埃及、土耳其、澳大利亚、新西兰等国民航管理机构宣布停飞波音737MAX客机。

波音总裁米伦伯格

向总统保证飞机安全

波音则表示，公司理解这些国家的停飞决定，但是依然对波音737MAX系列客机有着"完全的信心"，同时坚持安全为第一要务。波音总裁米伦伯格(Dennis Muilenburg)周二与特朗普总统通了电话，再次保证737MAX飞机是安全的。

负责交通事故调查的美国国家运输安全委员会前主席霍尔(Jim Hall)则批评说，波音应该主动宣布全面停飞737MAX，从而表明"安全第一"的态度。

航空公司考虑向波音追偿

波音737是民航史上销量最高、生产时间跨度最长的客机。根据波音公司公布的订单状况，1967年首飞的这款中短途窄体客机，截至今年2月底已经卖出了15233架，实际交付10510架。737MAX系列则是这款长寿机型的第四代产品，2017年投入商业运行。

目前，波音公司还有4723架737客机积压订单，其中4636架都是最新的737MAX系列。在今年2月之前，已经另有376架737MAX交付航司。其中，美国以及中国的航空公司的737MAX数量最多，分别有115架以及79架。

埃塞俄比亚航空、墨西哥航空等企业，虽然没有直接受到停飞命令的波及，但是也主动停飞了旗下的波音737MAX客机。美国各大航司则表示，将继续运营这款飞机。

挪威航空等受到停飞命令影响的航企，现在已经表态，认为波音公司应该赔偿其损失。

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飞行员与自动飞行系统"搏斗"

周日发生的埃塞俄比亚航空空难引发全球舆论对波音新机型的飞安疑虑，这家老牌飞机制造公司遭逢空前挑战。埃塞俄比亚国营电视台11日报导，调查人员已经在失事地点寻获坠毁班机的黑盒子。不过，调查人员可能至少需要好几个月的时间，才能得出确切的结论，确定空难原因。

这起空难与去年10月的印尼狮航空难有着明显的相似之处。两起事件当中，肇事飞机都是刚启用不久的波音737 MAX 8，也都在起飞后数分钟即故障坠毁，无人生还。

根据不久前公布的印尼狮航空难初步调查结果，737MAX系列客机会在速度传感器读数过低时，强制让飞机进入俯冲状态，防止因速度过低而失去升力。航空业内人士指出，如果速度传感器出现了故障误报，且飞机本身高度较低时，强制俯冲的设定就很值得质疑。印尼狮航空难初步调查指出，事故发生前，客机的速度传感器确实出现了故障，而飞行员更是努力与自动驾驶系统"对抗"了十余分钟，导致飞机不断爬升、俯冲。

这也与现有资料十分接近。航班追踪网页FlightRadar24也记录到了此次埃航失事客机坠毁前"竖向速度的巨大波动"。

在印尼狮航空难之后，航空业内人士曾对波音公司提出了激烈批评，但波音公司却一律加以驳斥。航空从业人员认为波音没有将737MAX系列客机自动驾驶系统的新特性充分告知航空公司，且飞行员训练手册上也没有进行充分描述。美国飞行员协会APA抨击波音公司在启用新系统时不告知飞行员新系统会产生怎样的效果，这种行为"很愚蠢"。