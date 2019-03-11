 欧盟全面停飞波音737MAX 美国还在犹豫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2019

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时政风云

欧盟全面停飞波音737MAX 美国还在犹豫

埃塞俄比亚空难后，越来越多的国家宣布停飞波音737MAX客机。波音公司则依然坚持力挺这款新机型，并强调目前尚无确凿证据去怀疑其安全性。一些航空公司则考虑向波音公司索要赔偿。

Boeing 737 MAX 8 (Getty Images/AFP/J. Redmond)

(德国之声中文网)美国联邦航空管理局(FAA)周二(3月12日)表示，暂时不会停飞该国航司的波音737MAX系列客机。局长埃维尔(Dan Elwell)说，局方经审视后认为，目前并无"系统性的性能问题"，因此"没有理由停飞这款机型"。

欧洲航空安全局(EASA)已经在同一天宣布全境停飞波音737MAX客机：该型客机既不允许在欧盟以及瑞士、挪威、列支敦士登、冰岛的机场起降，也不允许飞越领空。

美国联邦航空管理局则强调，目前，没有任何一个国家的航空管理机构拿出了确凿的数据，"如果埃航空难调查人员发现确实有安全问题，美方也会立刻采取相应措施。"该机构同时也向波音公司设定了一个期限，要求其在4月底之前对737MAX客机进行软件更新。

除了欧盟，还有中国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、印度、阿曼、阿联酋、阿曼、黎巴嫩、埃及、土耳其、澳大利亚、新西兰等国民航管理机构宣布停飞波音737MAX客机。

USA Dennis Muilenburg Boeing CEO (Getty Images/T.J. Kirkpatrick)

波音总裁米伦伯格

向总统保证飞机安全

波音则表示，公司理解这些国家的停飞决定，但是依然对波音737MAX系列客机有着"完全的信心"，同时坚持安全为第一要务。波音总裁米伦伯格(Dennis Muilenburg)周二与特朗普总统通了电话，再次保证737MAX飞机是安全的。

负责交通事故调查的美国国家运输安全委员会前主席霍尔(Jim Hall)则批评说，波音应该主动宣布全面停飞737MAX，从而表明"安全第一"的态度。

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埃航坠机事故造成157人罹难。令人更惊讶的是，失事飞机不但是新机种，机龄也只有四个月。相关单位已经展开调查，却难以安抚各国的人心惶惶。中国已经决定停飞737Max8机型，德国也宣布不允许该机型进入领空。 (12.03.2019)

埃塞俄比亚飞机起飞6分钟后坠毁，机上157人全数罹难，虽然失事原因尚未明朗，但中国、埃塞俄比亚等多个国家已经决定停止运营与空难同机型的波音737MAX。 (11.03.2019)

印尼狮航集团一架波音737客机在雅加达飞往槟港途中坠毁，机上188人恐全部遇难。飞机失事原因疑似为技术故障。 (29.10.2018)

航空公司考虑向波音追偿

波音737是民航史上销量最高、生产时间跨度最长的客机。根据波音公司公布的订单状况，1967年首飞的这款中短途窄体客机，截至今年2月底已经卖出了15233架，实际交付10510架。737MAX系列则是这款长寿机型的第四代产品，2017年投入商业运行。

目前，波音公司还有4723架737客机积压订单，其中4636架都是最新的737MAX系列。在今年2月之前，已经另有376架737MAX交付航司。其中，美国以及中国的航空公司的737MAX数量最多，分别有115架以及79架。

埃塞俄比亚航空、墨西哥航空等企业，虽然没有直接受到停飞命令的波及，但是也主动停飞了旗下的波音737MAX客机。美国各大航司则表示，将继续运营这款飞机。

挪威航空等受到停飞命令影响的航企，现在已经表态，认为波音公司应该赔偿其损失。

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737 Max 8，还能让人放心吗？

飞行员与自动飞行系统"搏斗"

周日发生的埃塞俄比亚航空空难引发全球舆论对波音新机型的飞安疑虑，这家老牌飞机制造公司遭逢空前挑战。埃塞俄比亚国营电视台11日报导，调查人员已经在失事地点寻获坠毁班机的黑盒子。不过，调查人员可能至少需要好几个月的时间，才能得出确切的结论，确定空难原因。

这起空难与去年10月的印尼狮航空难有着明显的相似之处。两起事件当中，肇事飞机都是刚启用不久的波音737 MAX 8，也都在起飞后数分钟即故障坠毁，无人生还。

Indonesien Flugzeugabsturz Lion Air (Reuters)

去年10月，搜救人员正在雅加达港口整理打捞出水的狮航空难客机残骸

根据不久前公布的印尼狮航空难初步调查结果，737MAX系列客机会在速度传感器读数过低时，强制让飞机进入俯冲状态，防止因速度过低而失去升力。航空业内人士指出，如果速度传感器出现了故障误报，且飞机本身高度较低时，强制俯冲的设定就很值得质疑。印尼狮航空难初步调查指出，事故发生前，客机的速度传感器确实出现了故障，而飞行员更是努力与自动驾驶系统"对抗"了十余分钟，导致飞机不断爬升、俯冲。

这也与现有资料十分接近。航班追踪网页FlightRadar24也记录到了此次埃航失事客机坠毁前"竖向速度的巨大波动"。

在印尼狮航空难之后，航空业内人士曾对波音公司提出了激烈批评，但波音公司却一律加以驳斥。航空从业人员认为波音没有将737MAX系列客机自动驾驶系统的新特性充分告知航空公司，且飞行员训练手册上也没有进行充分描述。美国飞行员协会APA抨击波音公司在启用新系统时不告知飞行员新系统会产生怎样的效果，这种行为"很愚蠢"。

  • Flugreisen kamen in den 1960er Jahren zunehmend in Mode. Sowohl in den USA als auch in Europa wuchs der Markt für Mittelstreckenflieger rasant. Lufthansa und United Airlines hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Mittelstrecken-Flieger angeschafft. Das war für Boeing die Chance. Im Bild ist eine der ersten Boeing 737 während der Fertigung in Seattle.

    737 - 半个世纪的传奇

    瞅准商机

    60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

  • Am 9. April 1967 erhob sich dann zum ersten Mal eine Boeing 737 in die Luft. Noch im selben Jahr wurde die Lufthansa der erste Käufer. Mit der Maschine konnte die deutsche Fluglinie rund 100 Passagiere transportieren und 3400 Kilometer weit fliegen. Das Unternehmen setzt die Boeing vor allem im Liniendienst innerhalb Europas ein.

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    青云直上

    1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

  • Auch Teil der Boeing-Geschichte: Die Landshut - eine Maschine vom Typ 737 - wird 1977 von vier palästinensischen Terroristen entführt. Sie ermorden den Kapitän. Doch eine deutsche Spezialeinheit befreit später alle 86 Passagiere und die übrige Crew. Danach flog die Landshut weiter bis zu ihrer endgültigen Ausmusterung im Jahr 2008.

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    德国之秋

    波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

  • Die Flugzeuge werden ständig weiterentwickelt. Während die ersten Lufthansa-Pilotinnen noch hinter analogen Armaturen Platz nehmen, stellte der Flugzeugbauer nach und nach um. In den frühen 1980er-Jahren verändert Boeing die 737 erstmals in erwähnenswertem Umfang - und das Cockpit bekommt Bildschirme.

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    与时俱进

    80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

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    玻璃座舱

    新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

  • Auch aus dem Blick der Passagiere hat sich die Boeing 737 verändert. Sanftere Beleuchtung, größere Gepäckfächer und verbesserte Belüftung machen Flugreisen angenehmer. Bei der Beinfreiheit müssen die Economy-Passagiere aber im Vergleich zu den Anfangsjahren Einschnitte hinnehmen. So ist der Abstand der Sitze heute deutlich kleiner.

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    乘客体验

    波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

  • Heute sollen nicht nur mehr Passagiere in das Flugzeug passen, auch der Spritverbrauch soll sinken. Boeing setzte dafür größere Triebwerke in die Maschinen ein. Weil die 737 aber mit tief liegenden Triebwerken konzipiert war, musste der Antrieb unten abgeflacht werden.

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    成长的烦恼

    如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

  • Mit insgesamt 13.824 Bestellungen (Stand Februar 2017) ist die 737 aktuell der meistverkaufte Passagierflieger der Luftfahrtgeschichte. Insbesondere Billig-Airlines, deren Flotten häufig nur aus einem Flugzeugtyp bestehen, kaufen manchmal auf einen Schlag Dutzende der Maschinen.

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    廉航最爱

    截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

  • Der Airbus A320 kam Ende 80er Jahre auf den Markt und wurde schnell zum Verkaufsschlager. Innerhalb von 30 Jahren hat sich das europäische Konkurrenzmodell mit 13.061 (Stand Februar 2017) verkauften Fliegern eng an den Rekord der Boeing 737 angepirscht.

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    强劲对手

    在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

  • Nachdem Airbus eine Überarbeitung der A320-Familie ankündigt, überarbeitet auch Boeing die 737. Die Maschinen der sogenannte 737 Max-Linie sollen mehr Passagiere transportieren und dabei weniger Kerosin verbrauchen. Die ersten Maschinen werden dieses Jahr pünktlich zum 50. Geburtstag ausgeliefert.

    737 - 半个世纪的传奇

    宝刀未老

    为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。

    作者: 崔牧


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737 - 半个世纪的传奇

整整50年前，面向中短途民航市场的波音737客机首次飞上天空。如今，许多同时代的竞争对手早已退出历史舞台，新时代的对手则和它斗得你死我活。尽管如此，波音737还是成为了民航历史上销量第一的飞机，而且，最新一代的737又再次斩获了数以千计的订单。 (09.04.2017)  

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