欧盟全面停飞波音737MAX 美加跟进

(德国之声中文网) 美国联邦航空管理局(FAA)13日下午公告将停飞波音737MAX系列客机，表示这是在获得新数据和空难现场证据的决定。美国总统特朗普也说，政府已发出紧急命令要求暂停运营，并强调已经启航的客机抵达目的地后不得返航，等候通知。

加拿大交通部长加诺 (Marc Garneau)13日稍早也宣布，经专家分析后，决定禁飞737X飞机。

除了美加，还有欧盟、中国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、印度、阿曼、阿联酋、阿曼、黎巴嫩、埃及、土耳其、澳大利亚、新西兰等国民航管理机构宣布停飞波音737MAX客机。

美国宣布过慢惹议

过去一向被视为相当重视飞航安全的美国，这次居然是最后一个宣布要停飞波音737X飞机的国家。这件事现在美国众议院要展开调查。美国联邦航空管理局将在14日前往议会报告。

美国联邦航空管理局原先在周二(3月12日)表示，暂时不会停飞该国航司的波音737MAX系列客机。局长埃维尔(Dan Elwell)说，局方经审视后认为，目前并无"系统性的性能问题"，因此"没有理由停飞这款机型"。

美国联邦航空管理局当时强调，目前，没有任何一个国家的航空管理机构拿出了确凿的数据，「如果埃航空难调查人员发现确实有安全问题，美方也会立刻采取相应措施。」该机构同时也向波音公司设定了一个期限，要求其在4月底之前对737MAX客机进行软件更新。

欧洲航空安全局(EASA)在12日就宣布全境停飞波音737MAX客机：该型客机既不允许在欧盟以及瑞士、挪威、列支敦士登、冰岛的机场起降，也不允许飞越领空。

波音总裁米伦伯格

波音支持美国总统决定

波音公司在美国宣布停飞相关客机后發表声明，表示支持这项决定，并将继续为相关调查提供支持。

波音早前表示，公司理解这些国家的停飞决定，但是依然对波音737MAX系列客机有着「完全的信心」，同时坚持安全为第一要务。波音总裁米伦伯格(Dennis Muilenburg)周二与特朗普总统通了电话，再次保证737MAX飞机是安全的。

负责交通事故调查的美国国家运输安全委员会前主席霍尔(Jim Hall)则批评说，波音应该主动宣布全面停飞737MAX，从而表明「安全第一」的态度。

航空公司考虑向波音追偿

波音737是民航史上销量最高、生产时间跨度最长的客机。根据波音公司公布的订单状况，1967年首飞的这款中短途窄体客机，截至今年2月底已经卖出了15233架，实际交付10510架。737MAX系列则是这款长寿机型的第四代产品，2017年投入商业运行。

目前，波音公司还有4723架737客机积压订单，其中4636架都是最新的737MAX系列。在今年2月之前，已经另有376架737MAX交付航司。其中，美国以及中国的航空公司的737MAX数量最多，分别有115架以及79架。

埃塞俄比亚航空、墨西哥航空等企业，虽然没有直接受到停飞命令的波及，但是也主动停飞了旗下的波音737MAX客机。美国各大航司则表示，将继续运营这款飞机。

挪威航空等受到停飞命令影响的航企，现在已经表态，认为波音公司应该赔偿其损失。

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飞行员与自动飞行系统「搏斗」

周日发生的埃塞俄比亚航空空难引发全球舆论对波音新机型的飞安疑虑，这家老牌飞机制造公司遭逢空前挑战。埃塞俄比亚国营电视台11日报导，调查人员已经在失事地点寻获坠毁班机的黑盒子。不过，调查人员可能至少需要好几个月的时间，才能得出确切的结论，确定空难原因。

这起空难与去年10月的印尼狮航空难有着明显的相似之处。两起事件当中，肇事飞机都是刚启用不久的波音737 MAX 8，也都在起飞后数分钟即故障坠毁，无人生还。

根据不久前公布的印尼狮航空难初步调查结果，737MAX系列客机会在速度传感器读数过低时，强制让飞机进入俯冲状态，防止因速度过低而失去升力。航空业内人士指出，如果速度传感器出现了故障误报，且飞机本身高度较低时，强制俯冲的设定就很值得质疑。印尼狮航空难初步调查指出，事故发生前，客机的速度传感器确实出现了故障，而飞行员更是努力与自动驾驶系统「对抗」了十余分钟，导致飞机不断爬升、俯冲。

这也与现有资料十分接近。航班追踪网页FlightRadar24也记录到了此次埃航失事客机坠毁前「竖向速度的巨大波动」。

在印尼狮航空难之后，航空业内人士曾对波音公司提出了激烈批评，但波音公司却一律加以驳斥。航空从业人员认为波音没有将737MAX系列客机自动驾驶系统的新特性充分告知航空公司，且飞行员训练手册上也没有进行充分描述。美国飞行员协会APA抨击波音公司在启用新系统时不告知飞行员新系统会产生怎样的效果，这种行为"很愚蠢"。

737 - 半个世纪的传奇 瞅准商机 60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

737 - 半个世纪的传奇 青云直上 1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

737 - 半个世纪的传奇 德国之秋 波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

737 - 半个世纪的传奇 与时俱进 80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

737 - 半个世纪的传奇 玻璃座舱 新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

737 - 半个世纪的传奇 乘客体验 波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

737 - 半个世纪的传奇 成长的烦恼 如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

737 - 半个世纪的传奇 廉航最爱 截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

737 - 半个世纪的传奇 强劲对手 在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

737 - 半个世纪的传奇 宝刀未老 为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。 作者: 崔牧



文山/夏立民 (路透社等)