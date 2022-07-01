欧盟允许俄铁路运输受制裁货物至加里宁格勒

（德国之声中文网）欧盟委员会发表一份声明，允许俄罗斯继续经由欧盟领土向加里宁格勒运输某些受制裁货物，前提是，所运货物不得用于军事目的。

欧委会声明称， “依据欧盟制裁措施，不允许俄罗斯运营商经由公路转运受制裁货物，铁路运输不在此例”。声明表示，“制裁由各成员国负责实施。为确保各国尽可能有效和统一实施，委员会定期提供行政指导”。

欧委会为何现在走出这一步？

关于加里宁格勒的这一声明是在立陶宛实施制裁而引发争议后作出的。莫斯科指控立陶宛以执行欧盟制裁措施为名而实际封锁加里宁格勒。加里宁格勒是俄罗斯位于波罗的海的飞地，高度军事化。

本周早些时候，立陶宛扩大对俄罗斯的禁运清单，包括混凝土、木材、酒精和酒精基工业化学品。维尔纽斯政府发言人说，这是先前宣布的欧盟制裁生效的一个阶段性措施。

位于波罗的海沿岸的加里宁格勒，与立陶宛接壤，是俄罗斯在千里之外的一块飞地

立陶宛、俄罗斯各有何种反应？

欧委会声明公布后，立陶宛外交部表示，遵守欧委会的指导意见，但强调，先前禁止受制裁货物过境的政策“更易被接受”，而现在的规定可能会给人一种“不合理的印象”，即：跨大西洋共同体正软化其对俄制裁立场。

据俄罗斯国际文传电讯社报道说，俄外交部发言人扎哈罗娃称，欧委会向立陶宛提出的关于向加里宁格勒运输货物的最新指导意见是“现实主义和常识的体现”。

（德新社，路透社）

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