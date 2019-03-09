欧盟允修细项 英国脱欧协议仍遭否决

(德国之声中文网) 英国首相特蕾莎梅与欧盟谈妥的脱欧协议，再次遭到英国国会否决。

雖然英国政府宣称已经针对脱欧协议与欧盟达成具有法律约束力的修正，但英国议会周二(3月12日)以391比242票，否决了特蕾莎梅最新版本的脱欧协议。

回顾特蕾莎梅一月提出协议却被国会以230票之差否决，这次正反票数相差149票算是小有进步。

欧盟委员会和欧盟27个成员国政府在一份联合声明中警告说, 英国议会拒绝特蕾莎梅的脱欧协议 "大幅增加" 无协议脱欧的可能性。

德国外长马阿斯表示, 这次脱欧协议被否决 「让我们往无协议脱欧更靠近一步」, 且德国已经尽可能为所有可能的结果做好了准备。

如果英国议会不同意无协议脱欧, 他们剩下的最后一个选择，便是争取更多时间。

英国议会定于周四(3月14日)举行第三次投票，决定英国是否要在3月29日当天进行无协议脱欧。

如果议会同意，则英国就会在3月29日无协议脱欧。如果议会不同意，议会将在周四(3月14日)继续表决，是否向欧盟要求延后脱欧期限。

第二个结果可能比较受欢迎，因为现在不论是支持脱欧或是反对脱欧的辩论方都担心在3月29日之前来不及妥善拟定脱欧方案。

然而，延后脱欧期限需要得到其他27个欧盟会员国的同意。英国可以借由3月21日至22日于布鲁塞尔举行的峰会提出这项要求。但是，欧盟成员国很可能不愿意把脱欧期限延后到五月的欧盟议会选举之后。欧盟曾表示，英国需要为任何延期提供「正当理由」。

具法律约束力的保障

周一 (3月11日)，英国首相特蕾莎·梅在表决前表示，针对爱尔兰边境问题已成功从欧盟方取得具法律约束力的保障，并相信这个修正可说服英国国会支持她的脱欧草案。 她在与欧盟委员会主席容克举行的记者会上说: 「国会议员之前已明确表示爱尔兰边境问题的相关法令需要有所修正，而我们今天成功完成了这项修正。 」

英国与欧盟同意拟定具法律约束力的联合文件及增加共同声明达成共识，而梅表示脱欧草案中关于爱尔兰边境问题的后备方案，只是暂时的解决方法。 梅指出，如果未来欧盟想无限期使用后备方案限制英国，英国将可根据联合文件，在法庭内挑战欧盟，并终止后备方案。

而共同声明则要求双方在2020年底前，针对脱欧后的贸易关系签订协议。 这个做法将可防止后备方案生效。此外，英国也會發表一份单方面声明，清楚表明如果未来的贸易谈判破局，它们也不会动用后备方案。

什么是后备方案

由于英国国会预定在周二 (3月12日) 针对脱欧草案进行新一轮的投票，所以特蕾莎梅与容克在斯特拉斯堡达成的新共识显得格外重要。

后备方案主要希望即使英国与欧盟无法在脱欧后达成贸易协议，爱尔兰与北爱尔兰之间仍维持无硬性边界的状态。 然而，许多支持脱欧的英国国会议员因担心要是双方的贸易谈判破裂，后备方案会迫使英国无限期遵守欧盟法律，所以他们在之前几次投票都拒绝了现行的脱欧草案。

罗法/杨威廉/夏立民 (法新社、路透社)