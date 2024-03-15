欧盟供应链法逾越关键障碍 德经济界提出批评

（德国之声中文网）经过长期谈判，欧盟成员国多数通过了一项弱化后的欧盟供应链法。该法旨在维护人权。

欧盟轮值主席国比利时周五宣布了这一消息。尽管德国投弃权票--相当于否决，但该法案仍获得必要的多数国家支持。

德国执政党之一自民党一直要求德国政府反对该法案。其理由是，企业可能因担心官僚主义和法律风险退出欧洲。德国另两个执政党社民党和绿党则支持该法案。由此也在执政联盟内引发公开的争辩。

新法案内容如何？

早在去年12月，欧盟代表已就该法案达成一致，如果大企业在欧盟之外因童工、强迫劳动获利，将被绳之以法。但由于该法案未能获得多数欧盟成员国同意，如今内容上明显弱化。

按照最初的计划，该法案针对500名员工、1.5亿欧元营业额以上的企业，如今这一界限提高到1000名员工、4.5亿欧元营业额以上，并且过渡期为五年，逐步实施：前三年的过渡期结束后，该法案将对5000名员工、15亿欧元营业额以上的企业生效。前四年的过渡期结束后，该法将对4000名员工、营业额9亿欧元以上的企业生效。

欧盟委员会将公开一份受到该法影响的非欧盟企业清单。这些企业如果在欧盟的业务达到一定的营业额，也可能适用该法案。

此外，另一个弱化的方面是，法案取消了"风险领域"，也就是被认为更容易出现侵犯人权风险的行业，比如农业或纺织业。按照原先的规定，即便人数较少的相关行业企业也可能适用该法。弱化后，这些企业如果通过侵犯人权而获利，仍可被告上欧洲法院。

德国自2023年起已经有了本国的供应链法。但欧盟的版本超过了德国的规定。比如，德国的供应链法排除了对企业违反"谨慎职责"（Sorgfaltspflicht）进行追责。

此次各成员国多数通过的该法案还须经过欧洲议会批准，不过预计将会多数通过。

德国自民党主席林德纳：仍持批评立场

德国自民党主席、财政部长林德纳（Christian Lindner）表示："我们原本希望的是更少官僚主义、更切合实际的供应链法规。"他同时对欧盟委员会主席冯德莱恩作出批评。德国联邦议会自民党团批评冯德莱恩一味追求监管、偏执于官僚主义。

自民党欧洲议员哈恩（Svenja Hahn）表示："总体来说，供应链法仍难以操作，因为对于自身影响力范围之外的刑责限定并不明确。"尽管如此，他表示，是因为自民党的努力，该法案的许多条文才有所改善。

德国社民党籍劳工部长海尔（Hubertus Heil）则对该法案表示欢迎，称有利于人权和经济，“因为我们为所有在欧洲的企业创造了公平的竞争条件”。他也曾在欧盟层面参与该法案的谈判。

基民盟欧洲议员伏斯（Axel Voss）表示，该法案总计适用于欧盟内约5000家企业。他批评法案的内容改变未与欧洲议会协商。

欧洲议会的首席谈判代表、社民党的沃尔特斯（Lara Wolters）则表示："马克龙、梅洛尼以及德国自民党首林德纳等领导人使了花招，但比利时仍成功逾越了成员国中的障碍。"

经济界批评官僚主义

德国工商会（DIHK）主席亚德里安（Peter Adrian）则对弱化后的欧盟供应链法仍表示质疑。他说，作出修改是积极的，但对企业来说，仍是一个很大的负担，要对世界各地的供应链、直接间接的商业伙伴进行监控。"尽管有所瘦身，但欧盟供应链法仍不切实际，会带来很多官僚主义。"

德国工业联合会（BDI）主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）也表示，该法是"对欧洲竞争力的又一次打击"。外贸联合会（BGA）主席扬杜拉（Dirk Jandura）表示："这一结果不是人权的胜利，而是官僚主义的胜利。"

根据该法案，未来欧洲相关企业必须记录，从第三国进口的产品不存在童工或者破坏环境等问题。

支持该法案的人权组织反应不一。乐施会（Oxfam）称，这是"有所删节的里程碑"。重要内容被弱化，"跳过民主程序，以保护大企业" 。

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（德新社、法新社）

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