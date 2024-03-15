 欧盟供应链法逾越关键障碍 德经济界提出批评 | 经济 | DW | 15.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济

欧盟供应链法逾越关键障碍 德经济界提出批评

欧盟供应链法克服了一个决定性的障碍。尽管德国政府在自民党的要求下投了弃权票，但该法案在欧盟成员国中仍获多数通过。德国经济界代表作出批评，称这不是人权的胜利，而是官僚主义的胜利。

Frankreich Straßburg | Europäisches Parlament mit Ukraine-Flagge

欧盟成员国多数通过弱化后的供应链法。如今尚须欧洲议会批准，但预计会多数通过

（德国之声中文网）经过长期谈判，欧盟成员国多数通过了一项弱化后的欧盟供应链法。该法旨在维护人权。

欧盟轮值主席国比利时周五宣布了这一消息。尽管德国投弃权票--相当于否决，但该法案仍获得必要的多数国家支持。

德国执政党之一自民党一直要求德国政府反对该法案。其理由是，企业可能因担心官僚主义和法律风险退出欧洲。德国另两个执政党社民党和绿党则支持该法案。由此也在执政联盟内引发公开的争辩。

新法案内容如何？

早在去年12月，欧盟代表已就该法案达成一致，如果大企业在欧盟之外因童工、强迫劳动获利，将被绳之以法。但由于该法案未能获得多数欧盟成员国同意，如今内容上明显弱化。

按照最初的计划，该法案针对500名员工、1.5亿欧元营业额以上的企业，如今这一界限提高到1000名员工、4.5亿欧元营业额以上，并且过渡期为五年，逐步实施：前三年的过渡期结束后，该法案将对5000名员工、15亿欧元营业额以上的企业生效。前四年的过渡期结束后，该法将对4000名员工、营业额9亿欧元以上的企业生效。

欧盟委员会将公开一份受到该法影响的非欧盟企业清单。这些企业如果在欧盟的业务达到一定的营业额，也可能适用该法案。

此外，另一个弱化的方面是，法案取消了"风险领域"，也就是被认为更容易出现侵犯人权风险的行业，比如农业或纺织业。按照原先的规定，即便人数较少的相关行业企业也可能适用该法。弱化后，这些企业如果通过侵犯人权而获利，仍可被告上欧洲法院。

德国自2023年起已经有了本国的供应链法。但欧盟的版本超过了德国的规定。比如，德国的供应链法排除了对企业违反"谨慎职责"（Sorgfaltspflicht）进行追责。

此次各成员国多数通过的该法案还须经过欧洲议会批准，不过预计将会多数通过。

Christian Lindner

林德纳：仍从原则上持批评立场

德国自民党主席林德纳：仍持批评立场

德国自民党主席、财政部长林德纳（Christian Lindner）表示："我们原本希望的是更少官僚主义、更切合实际的供应链法规。"他同时对欧盟委员会主席冯德莱恩作出批评。德国联邦议会自民党团批评冯德莱恩一味追求监管、偏执于官僚主义。

自民党欧洲议员哈恩（Svenja Hahn）表示："总体来说，供应链法仍难以操作，因为对于自身影响力范围之外的刑责限定并不明确。"尽管如此，他表示，是因为自民党的努力，该法案的许多条文才有所改善。

德国社民党籍劳工部长海尔（Hubertus Heil）则对该法案表示欢迎，称有利于人权和经济，“因为我们为所有在欧洲的企业创造了公平的竞争条件”。他也曾在欧盟层面参与该法案的谈判。

基民盟欧洲议员伏斯（Axel Voss）表示，该法案总计适用于欧盟内约5000家企业。他批评法案的内容改变未与欧洲议会协商。

欧洲议会的首席谈判代表、社民党的沃尔特斯（Lara Wolters）则表示："马克龙、梅洛尼以及德国自民党首林德纳等领导人使了花招，但比利时仍成功逾越了成员国中的障碍。"

经济界批评官僚主义

德国工商会（DIHK）主席亚德里安（Peter Adrian）则对弱化后的欧盟供应链法仍表示质疑。他说，作出修改是积极的，但对企业来说，仍是一个很大的负担，要对世界各地的供应链、直接间接的商业伙伴进行监控。"尽管有所瘦身，但欧盟供应链法仍不切实际，会带来很多官僚主义。"

德国工业联合会（BDI）主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）也表示，该法是"对欧洲竞争力的又一次打击"。外贸联合会（BGA）主席扬杜拉（Dirk Jandura）表示："这一结果不是人权的胜利，而是官僚主义的胜利。"

根据该法案，未来欧洲相关企业必须记录，从第三国进口的产品不存在童工或者破坏环境等问题。

支持该法案的人权组织反应不一。乐施会（Oxfam）称，这是"有所删节的里程碑"。重要内容被弱化，"跳过民主程序，以保护大企业" 。

大众股东大会: 高管被扔蛋糕 被批赚“不义之财”

（德新社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

中国推出歌舞片反驳新疆指控

相关内容

Stempel mit Aufschrift KI-Verordnung, Fotomontage

欧盟出台全球首部人工智能法 14.03.2024

周三，欧盟议会通过了规范人工智能应用的新法律，这也是全球范围内，第一部涉及人工智能的法律。欧盟期望通过这部法律保障民众的数据安全，但企业界则担心，新法会对技术创新构成障碍。

ARCHIV - 07.04.2014, China, Ürümqi: Eine Metallabsperrung versperrt die Einfahrt zum Werk von Volkswagen. Der Volkswagen-Konzern will auch nach einem Besuch seines China-Vorstands Ralf Brandstätter in dem umstrittenen Werk in der Region Xinjiang an dem Standort festhalten. (zu dpa: «VW-China-Chef: Weiter «keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen») Foto: Stephan Scheuer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国政界呼吁大众效法巴斯夫撤出新疆 12.02.2024

德国化工巨头巴斯夫（BASF）上周宣布撤出中国新疆的决定后，德国联合政府的执政党派人士对此表示欢迎，并呼吁大众汽车也采取同样的步骤。

A woman puts a logo of US-based rights group Human Rights Watch on the door as she prepares the room before their press conference to release their annual World report on January 21, 2014 in Berlin. The United States is setting a dangerous example for the world with its sweeping surveillance programmes run by National Security Agency NSA, giving governments an excuse for mass censorship of online communications, Human Rights Watch says in its 2014 report. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

“人权观察”指责大车企“沦为中国强迫劳动共犯” 02.02.2024

“人权观察”组织发布报告，称包括通用汽车、特斯拉、比亚迪、丰田和大众在内的各大车企，均未尽可能减低其铝料供应链中使用维吾尔强迫劳动的风险。该人权组织敦促这些车企和各国政府采取更多措施，避免涉及强迫劳动的产品进入其供应链。

DW SHIFT I Technologie, AI, künstliche Intelligenz

数据工人 : AI的隐形训练师

人工智能的的背后有一群隐形训练师。全球南方国家中有数百万人凭借为AI模型输入数据来养家活口，他们是AI产业的重要支柱。没有这群人存在，我们就不可能实现自动驾驶或与ChatGPT对话。然而，数据工人的工作条件及薪资待遇仍有待改善。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。