欧盟供应链法：更公平、更永续

（德国之声中文网）让我们以巧克力为例。在欧盟，用来制造巧克力的可可果实主要来自加纳和西非的象牙海岸。数十年来，发展援助组织和行动联盟不断抱怨，许多儿童沦为种植可可树的劳动力。根据援助组织和芝加哥大学估计，约160万名儿童必须在可可种植园工作。巧克力制造商曾自愿承诺，至2020年将减少70%的西非国家童工，但最终并未达成目标。瑞士食品公司雀巢因此启动一项新计划，鼓励小农让孩子就学，而不是送到农场工作。

行动联盟如"供应链法倡议"（Initiative Lieferkettengesetz）以及诸如IKEA、达能（Danone）等大型企业，甚至比利时巧克力制造商吉利莲（Guylian）等都呼吁欧盟层面制定一部全面的法律，规范整体供应链的竞争条件。这不仅将涉及可可，还有孟加拉的纺织厂、南非矿场、中国汽车制造商、危地马拉棕榈油种植者等。

许多儿童在可可种植产业中工作

"尊重人权和环境"

经过漫长准备工作和与游说团体及成员国的艰难磋商后，欧盟委员会本周三提出了供应链法草案。负责消费者保护的欧盟司法事务专员雷恩德斯（Didier Reynders）表示："这项提案源于欧洲公民的要求，即所有服务和商品的生产都必须尊重人权和环境。"

根据新法，在欧盟内外拥有超过500名雇员、营业额超过1.5亿欧元的大型企业将有义务遵守国际劳工组织的所有标准以及所有环保条例。这适用于非洲、亚洲或南美洲的原材料供应商从运输到最终的生产环节，以打击童工、强迫劳动和低薪剥削的现象。根据欧盟委员会提议，针对服装、制鞋、食品、金属、矿石、石油、天然气、木材、化学物品等特定产业的标准将更严格，雇员超过250人且营业额逾4000万欧元的公司，都在新供应链法的覆盖范围内。

全体供应链的责任

企业今后将为其供应链承担民事责任。欧盟委员会专员雷恩德斯表示："该提案针对处罚办法和民事责任作出规定。这项民法赋予企业法律确定性，也提供受害者向法院提出损害赔偿的可能性。"

雷恩德斯指出，各公司可以在合约中将责任风险转移给供应商。工会、协会、企业和个人都将被赋予对供应链中的违法行为提起诉讼的权利。《欧洲供应链法》超越德国法律，后者没有规定诉讼权。雷恩德斯保证，新规定不应导致欧洲制造商退出特定市场，或因不符合标准而抛弃非洲或亚洲供应商。

朝正确方向迈进

欧洲议会贸易委员会负责供应链法的卡瓦奇尼（Anna Cavazzini）认为，总体而言这是朝正确方向迈进的一步。"这项法律制止了生产过程中侵害人权的产品最终进入欧洲内部市场。"企业必须为其整个生产链负责。然而，在当前的立法过程中还必须减少一些漏洞。若将目前设想的过渡期列入考量，新法将在四到五年内才会真正生效。此外，这名绿党籍欧洲议会议员还批评供应链法只涵盖大型企业。"99%在欧盟的公司还是可以一如既往行事。"

德国工业联合会（BDI）则发出截然不同的批评声音。BDI担忧，欧盟供应链法将会给许多公司造成过重的负担。"鉴于挑战的规模，将保护人权和环境的任务以此形式转嫁给企业是错误的。企业希望在供应链中实现永续发展，并且已经在尽可能的履行责任。"该联合会认为，将整个价值链都涵盖在内是不现实的做法。

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