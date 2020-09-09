欧盟企业拒移出中国 促年底签中欧协议

(德国之声中文网) 中国欧盟商会9月10日在视讯记者会上表示，中国与欧盟之间的《中欧全面投资协定》有望在12月达成。中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)透露，近期已经与中国副总理胡春华见面，向他重申签约的重要性。

该协定从2013年开始谈判，至今已经迈入第7年。商会提到，中国政府对国有企业的补贴、对如电信业等特定产业的排外措施，多年来没有改善，欧盟企业有4成表示，他们因中国市场准入限制和监管障碍错失商业良机，影响规模约为年收入的10%。

商会强调，开放市场不是零和游戏，而是创造更多赢家，「既然中国能在今年1月15日与美国签订贸易协定，何不在今年12月再与欧盟签一个贸易协定?」；又引述《商业信心调查2020》指62%的成员表示，如果中国进一步扩大市场准入，他们会更愿意、也更可能增加对华投资；其中近半成员准备再投资年收入的5%至10%，近三分之一表示投资力度会更大。

外部政治考验严峻

谈到政治因素，商会称中国在香港、台湾、新疆、南海等问题，以及与邻国的诸多争端，都让西方国家开始疏远中国，继美国总统特朗普提出「与中国经济脱钩」、日本悄然降低对华依赖之后，欧洲国家对中国的态度也转趋强硬。

伍德克直言「商业决策并非在真空环境中做出」，中国「战狼式外交」进一步损害了中国的国际形象，让欧盟企业遭受到更多来自母国的压力，质问企业在中国经商的必要性。

尽管如此，欧盟企业无意撤出中国。商会在回答德国之声提问时说，虽然目前欧洲政府主张把关键产品的生产线移回欧洲，但是以厂商的角度而言，这可能导致成本上升，使欧盟产品更难与中国制造产品竞争，对欧盟国家的经济实力未必是好事。

新冠疫情不影响在华经商意愿

在新冠疫情爆发后，中国自3月28日开始对滞留在境外的外国居民实施严格的入境限制，至今仍未完全消除。根据中国欧盟商会上海分会的调查，外籍员工无法返回工作岗位，已经对企业营运造成负面影响。

虽然遭遇到上述困难，欧盟企业仍看好中国的长期经济发展与市场获利空间，不打算撤出中国。根据中国欧盟商会今年2月所做的问卷调查，大部份会员都打算维持当前或计划中的投资，只有11%的成员企业考虑重新规划，这个比例是过去十年来最低。从2月至今，也没有传出企业打算大规模移出中国的消息。

伍德克在声明中说：「中国是第一个遭到新冠疫情沉重打击的市场，多家在此期间经历过供应短缺的企业自然会寻求增加抵御能力。然而，这不应该与『离开』混为一谈。」

他认为，在华欧洲跨国公司在制定计划时不仅根据未来一两年的情况而定，而是着眼于未来十到二十年的长远发展。新冠疫情无疑会影响企业在中国的获利能力，但中国的市场潜力、人力与技术的优势，短期内仍然难以被取代。

中国欧盟商会总共有1700余家会员公司，并在北京、南京、上海等大都市设有分会。

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