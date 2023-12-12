欧盟：以色列对伙伴的呼吁置若罔闻

（德国之声中文网）欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）指责以色列，对欧盟等伙伴的呼吁声置若罔闻。他在欧盟外长会议期间在场边表示：“我们在七国集团会议上也说过，以色列不应该在加沙南部采取和北部一样的战术。” 博雷利指出，加地带的轰炸仍在持续，而且炮火猛烈，“情况还是一样，甚至更糟。”

博雷尔也对美国做出批评。美国近期在纽约联合国安理会否决了呼吁加沙实施新的人道主义停火的决议草案。这位来自西班牙的欧盟首席外交官认为这一决定令人遗憾。

欧盟外长会议还讨论了欧盟是否应禁止以色列极端主义定居者入境的问题。博雷利在会后表示，他将根据美国模式向欧盟国家提交一份提案。上周，美国对在约旦河西岸被占领土针对巴勒斯坦平民实施暴力的犹太定居者实施签证制裁。根据该提案，美国将拒绝任何 “破坏约旦河西岸和平、安全或稳定”的人入境。

欧盟外长也讨论了是否加强对巴勒斯坦极端伊斯兰组织哈马斯的惩罚措施。上周五（12月8日），欧盟已将哈马斯武装部队指挥官戴夫（Mohammed Deif）及其副手伊萨（Marwan Issa）列入其恐怖分子名单。这两人被认为是以色列史上最严重屠杀的策划者。10月7日，哈马斯恐怖分子对以色列发动突袭，杀害1200多人，并挟持约 240人为人质。以色列随即对哈马斯进行大规模空袭，并从10月底开始在该地区发动地面攻势。哈马斯被以色列、德国、美国、欧盟和一些阿拉伯国家定性为恐怖组织。

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以色列：袭击超过22000个目标

据以色列武装部队称，自约两个月前在加沙地带开战以来，以军已袭击22000多个目标。

以色列总理内塔尼亚胡呼吁哈马斯武装分子弃械投降。他在一段视频中表示：“过去几日，数十名哈马斯恐怖分子向我们的武装部队投降。” 内塔尼亚胡强调，战争还将持续，“但这是哈马斯灭亡的开端”。“我要对哈马斯恐怖分子说: 结束了。不要为辛瓦尔（哈马斯加沙地带领导人）而死。现在就投降。”

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重型坦克向加沙地带南部的目标开火

哈马斯称将继续战斗

一名哈马斯发言人宣布，将继续与以色列军队战斗。他同时强调，如果不满足该组织的要求，没有人质能活着走出加沙。

据以色列消息，目前仍有137名人质在哈马斯及其盟友手中。11月底，一名哈马斯代表曾表示，如果以色列释放所有巴勒斯坦囚犯，他们愿意释放包括以色列士兵在内的人质。

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据哈马斯控制的加沙卫生部门称，加沙地带约有18000人死亡，近5万人受伤。这一数字无法获得独立核实。以色列周一通报，迄今有432名以军士兵阵亡，其中104人是在地面攻势开始时丧生的。

世卫呼吁立即提供人道援助

世界卫生组织（WHO）呼吁立即向加沙地带平民提供人道主义援助。世卫组织执行委员会34个成员国一致通过决议，呼吁“立即、持续、不受阻碍地“向加沙地带提供人道主义援助。世界卫生组织要求允许医务人员不受限制地进入该地区，并确保向平民提供药品和医疗设备。

WHO执委会还在一次紧急会议上呼吁为患者签发出境许可。该决议草案由阿富汗、摩洛哥、卡塔尔和也门提出。

这名巴勒斯坦人幸运地在拉法得到一瓶煤气

流行病呈上升趋势

世界卫生组织总干事谭德塞警告，加沙地带出现了令人担忧的流行病迹象，如出血性腹泻、黄疸和呼吸道感染。与此同时，加沙地带的卫生系统濒临崩溃边缘，谭德塞表示，36家医院中只有14家还在部分运作，其中两家位于加沙北部。

加沙冲突导致约190万人流离失所，占总人口数的85%，其中多数人已逃往加沙南部。与埃及接壤的拉法地区已成为一个巨大难民营。

尽管一些西方国家同意世卫组织的决议，但对决议案的内容提出批评。美国驻联合国大使克罗克（Bathsheba Crocker） 批评决议“缺乏平衡“。加拿大则提出“折衷决议”。澳大利亚批评该决议没有明确提及哈马斯对以色列的野蛮袭击，而该次袭击正是“当前毁灭性局势的催化剂”。

（法新社、德新社、路透社、基督教通讯社）

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