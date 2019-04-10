（德国之声中文网）佩列沙茨（Pelješac）大桥将跨越小斯通（Mali Ston）海湾，连接克罗地亚陆地南端和佩列沙茨半岛，这两块地方因数公里波斯尼亚-黑塞哥维那国土而相隔。要求颇高的这座桥长2.4公里、高55米，预计造价4.4亿欧元，其中85％来自欧盟基金。

有意思的是，中标该项目的不是欧盟的某个竞争者，而是中国国企"中国路桥公司"（CRBC）为核心的中国企业联合体。除廉价外，该公司还承诺，比招标规定的期限提前6个月建成这一超大项目。

克罗地亚：与华为合作

除这一大桥项目外，中国还可指望得到更多利厚生意。开完布鲁塞尔欧-中峰会后，中国政府总理李克强便前往克罗地亚，出席4月10日至12日举行的"16+1"第8次峰会。

经历了与欧盟领导人的艰难谈判场面，他接下来在克罗地亚的活动将轻松很多。在萨格勒布，他和克罗地亚政府签署了10项双边协议，其中就有克罗地亚国家数字当局与华为合作的意向声明。

中国与克罗地亚总理签署了多项协议

陪同李克强总理来访的有近400名企业家和银行家。在克罗地亚的亚得利亚海滨胜地-杜布罗夫尼克（Dubrovnik），他们有机会会晤数百名欧洲企业家。

这个被克罗地亚媒体称为"克罗地亚历史上最大规模经济政治会议"的跨国机制是2012年问世的一个动议组织，旨在推进中国与16个中欧、东欧和东南欧国家之间的商务、投资联系。这16个国家分别是：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚。

大题目：丝绸之路

对上述这些欧洲国家来说，这是一次充满积极期待的活动。但因它们当中有11个欧盟成员国，柏林和布鲁塞尔将它视为中国人又一次尝试在欧盟内打入一个楔子。

在欧盟内部引争议的一大项目便是中国的"一带一路"动议。该动议是克罗地亚峰会的议题之一。根据中方的说法，"一带一路"项目意味着至少9000亿美元的投资额，用于建设从亚洲到欧洲和非洲的公路、铁路、油气管道、发电站、电信网、海港、空港。

工地上的中国和克罗地亚工程师都是中国路桥公司的雇员

葡萄牙、保加利亚、克罗地亚、捷克、希腊、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、马耳他以及波罗的海沿岸三国已和北京达成相关投资协议。布鲁塞尔对之满腹狐疑。最近，意大利也在最重要工业国组成的"七国集团"中率先加入"一带一路动议"。

中国劳工现身欧洲建筑工地？

布鲁塞尔尤其怀疑中国有可能经由国家补贴使其企业获得竞争优势。专家们指出，中方之所以能在竞标中给出低价，原因在于，不管是物资的，还是人力的，中国承包商可从中国带很多资源过来。中国还可以借此解决其钢、水泥生产过剩难题。

这样，佩列沙茨跨海大桥将主要是由中国劳工而非克罗地亚工人建造。

作者：Andrea Jung-Grimm