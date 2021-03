欧盟中国相互制裁 欧议员警告欧中协议堪忧

(德国之声中文网)欧盟外长会议本周一(3月22日)正式通过对中国多个官员因侵犯人权实施制裁,这是自1989年天安门事件后对华武器禁运以来布鲁塞尔首次对北京启动制裁机制,而这项武器禁运的制裁至今仍在有效。

欧盟外长会议通过对四名中国官员以及一家机构进行制裁的决议,其范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。

据《欧盟官方日报》(Official Journal),此次制裁对象包括新疆自治区公安厅厅长陈明国、前厅长王明山、新疆自治区党委副书记兼建设兵团党委书记王君正以及前新疆政法委书记朱海仑。此外,新疆生产建设兵团公安局也在制裁名单上。

中国外交部第一时间回应

欧盟制裁宣布后,中国外交部立即发布了回应声明,并宣布对欧洲10名个人和4个实体制裁。中方的制裁名单包括:

“欧洲议会议员彼蒂科菲尔(Reinhard Butikofer)、盖勒(Michael Gahler)、格鲁克斯曼(Raphaël Glucksmann)、库楚克(Ilhan Kyuchyuk)、莱克斯曼(Miriam Lexmann),荷兰议会议员舍尔茨玛(Sjoerd Wiemer Sjoerdsma),比利时议会议员科格拉蒂(Samuel Cogolati),立陶宛议会议员萨卡利埃内(Dovile Sakaliene),德国学者郑国恩(Adrian Zenz),瑞典学者叶必扬(Björn Jerdén),欧盟理事会政治与安全委员会(Political and Security Committee of the Council of the EU),欧洲议会人权分委会(Subcommittee on Human Rights of the EU Parliament),德国墨卡托中国研究中心(the Mercator Institute for China Studies),丹麦民主联盟基金会(the Alliance of Democracies Foundation in Denmark)。相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区,他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。”

被制裁议员:继续抨击中国不动摇

位列制裁名单中的欧洲议会议员彼蒂科菲尔(Reinhard Bütikofer)对德国之声表示,一党专政的中国的领导层通过此次制裁措施“重重地关上了一扇门”,“他们不会真的相信这就能吓倒我们吧?”他强调,欧洲议会将会回击,“没有我们欧洲议会的批准,欧中之间就不会签署什么协议。”彼蒂科菲尔此处明显指向12月底欧中双方宣布“完成谈判”的欧中投资协议,该协议尚未正式签署;按照原先计划,该协议力争在2022年法国任欧盟轮值主席国期间予以签署并交欧洲议会批准通过。

长年关注中国人权议题的彼蒂科菲尔还说,他将继续坚持抨击中国。“如果因为我对中国残酷侵犯人权、打压香港自由、攻击性外交政策的抨击招致了北京的这等反应,那我倒认为我的工作没有完全白费。”

美国已率先制裁

欧盟的制裁名单同美国方面的并不完全重叠。

去年7月,美国特朗普政府以涉及重大人权侵犯为由,将四名中国政府官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁名单。这四名官员是新疆党委书记陈全国丶前新疆政法委书记朱海仑丶新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军。

美国前国务卿蓬佩奥下台前一天发表声明,称中国政府在新疆犯下“种族灭绝和反人类罪”。今年2月,加拿大和荷兰议会先后通过动议,认定中国当局在新疆压迫少数族群的做法为“种族灭绝”。

制裁决定上周已做出

欧盟外长周一不过是按照日程通过了这项决议。上周,欧盟各成员国驻布鲁塞尔大使已就中国在新疆践踏人权启动制裁机制达成了一致。讨论过程中,匈牙利大使曾表示投否决票。德国外长马斯上周一(3月16日)明确表达立场,他说,“通过人权制裁,我们创造了惩罚侵犯人权行为的机会,我们显然想利用这一机制。” 欧盟于去年底刚刚出台了这套专门制裁侵犯人权的机制。

针对欧盟祭出制裁,中国外交部此前已发出警告,将对任何制裁新疆的行为给予“坚决回击”。中国驻欧盟使团团长张明上周表示,中国反对干涉别国内政,反对制裁,反对毫无根据的指责 。他说,“我们希望对话,而不是对抗。我们希望欧盟三思而行。”

欧盟外长周一还就制裁缅甸、朝鲜、俄罗斯、利比亚、厄立特里亚、南苏丹等通过了相关决议。

©2021年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。