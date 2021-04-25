欧盟：中俄意图透过疫苗假讯息分裂西方国家

(德国之声中文网) 欧盟28日发布一份研究报告指出，俄罗斯和中国媒体在其最新的假讯息活动中，试图系统地增加外界对西方新冠疫苗的不信任感，而这些假讯息活动的目的是为了分裂西方国家。

这份报告的结果显示，从去年12月到今年4月，这两个国家官方媒体在网上用多种语言推送假新闻，以危言耸听的方式宣传疫苗安全问题，在欧洲的疫苗注射和死亡之间建立毫无根据的关联性，并宣传俄罗斯和中国疫苗的优越性。但克里姆林宫和北京否认欧盟所有与假讯息相关的指控。

欧盟会惯例性的编写报告，并寻求与谷歌丶脸书丶推特和微软合作，限制假新闻传播。这份由欧盟对外事务部的外交政策部门发布的报告还说，俄罗斯和中国的疫苗外交遵循零和游戏逻辑，并透过结合虚假信息和操纵相关活动的努力来破坏国际社会对西方新冠疫苗的信任度。

报告写道：「俄罗斯和中国都在利用国家控制的媒体丶代理媒体网络和社交媒体，包括官方外交社交媒体账户，来实现这些目标。」

这份报告中列举了100个源自於俄罗斯的案例。欧盟和北约经常指责俄罗斯透过包含假讯息在内的秘密行动，来分化西方社会与破坏西方的稳定。

这份报告还提到，阿斯利康的疫苗供应问题，以及阿斯利康和强生疫苗非常罕见的副作用都成为了中国与俄罗斯官媒用来散播假讯息的元素。报告写道：「中国官方渠道和亲克里姆林宫的媒体放大了有关西方疫苗的所谓副作用的内容，以扭曲和耸人听闻的方式呈现国际媒体报道，并将挪威丶西班牙和其他地方的死亡与辉瑞的新冠疫苗做连结。」

与疫苗相关的乱象

俄罗斯否认有类似的策略，而俄罗斯总统普京更反过来指责他国通过散布新冠病毒的假讯息来对付俄罗斯。一项路透社的调查发现，去年中国试图阻止欧盟的一份报告，因该报告称北京正在传播新冠疫情相关的假信息。

虽然欧盟并未像英国那样快速地为其4.5亿公民接种疫苗，但在美国制药商辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech增加疫苗产能的情况下，现在欧盟疫苗注射的速度越来越快。

俄罗斯媒体报道称，「英国脱欧後将英国从欧盟的『疫苗混乱』中拯救出来」。相关报导还补充道：「这种说法表明，有人试图在欧盟内部挑起分裂。」

欧盟也透过这份报告表示，俄罗斯卫星五号新冠疫苗的官方推特账户试图破坏公众对欧洲药品管理局的信任。卫星五号则回应说，造谣运动是针对俄罗斯及其疫苗的，而非反过来的。

卫星五号在推特上写道：「我们将继续打击对卫星五号发起的造谣运动，以保护世界各地的生命，避免一些疫苗生产商可能争取垄断疫苗市场。」

该推特账户由俄罗斯直接投资基金管理，该基金负责营销和推广卫星五号疫苗。此外，中国将其疫苗宣传为「全球公益」，并「将其介绍为更适合发展中国家，也适合西巴尔干地区」。西巴尔干国家多半被认为是未来欧盟的成员。

(路透社、美联社)

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