欧盟与英国达成脱欧后贸易协议 

(德国之声中文网) 英国政府和欧盟24日宣布，双方已经就「脱欧」后的自由贸易协议达成共识，确定了英国将退出欧盟。欧盟委员会主席冯德莱恩在新闻发布会上表示：「这是一条漫长而曲折的道路，但我们有一个很好的协议可以向世界展示。」

英国首相约翰逊在推特上发布了一张自己在英国国旗前竖起大拇指的图片。图片上还配上了文字，「完成交易」。据一位英国消息人士透露，该协议是「双方签署最大的双边贸易协议，涵盖了价值7470亿欧元的贸易额」。

该协议也终结了长达11个月的过渡期谈判。英国在1月31日正式退出欧盟後，便订定一段过渡期，让双方针对未来贸易和竞争条款进行谈判。透过这项协议，欧盟和英国能避免将纷争诉诸世界贸易组织贸易条款。

贸易协议细节

整个贸易协议据说有约2000页，目前双方都未将协议内容公诸於世。然而，双方领导人在24日的新闻发布会上，提到了协议的主要面向。英国表示，该协议保护了其重新控制自身资金丶边界丶法律和渔业水域的目标。在过渡期结束后，英国将不再受欧洲法院的管辖。

冯德莱恩说，这份协议保护了欧盟的单一市场，内容也包含保障措施，确保英国不会透过不公平的手段削弱欧盟的标准。

捕鱼权的争议

在渔业这一关键问题上，欧盟将放弃其在英国水域捕渔量的四分之一配额。这远远低于英国最初要求的80%。该制度将实施5.5年，之后双方将重新评估配额比重。

英国政府将以1.11亿欧元的投资增援支持其渔业，藉此实现渔业现代化的进程。英国首相约翰逊说：「我们将能够捕获和食用数量惊人的鱼。」

欧盟的脱欧首席谈判代表巴尼耶则说，欧盟「将与欧洲渔民并肩作战，为他们提供支援」，并承诺欧盟与英国达成的贸易协议「为透过互惠方式取用水和资源奠定基础，并重新调整渔获量配额和捕捞机会」。

欧盟与英国未来的贸易关系

欧盟的脱欧首席谈判官员巴尼耶说：「从2021年1月1日开始，很多公民和企业将面临一些真正的变化。这就是脱欧的后果。」英国和欧盟之间将进行没有关税的自由贸易。巴尼耶在新闻发布会上表示，一套名为「公平竞争环境 」的新规则，将成为欧盟所有相关自由贸易协议的标志。

双方将在哪些领域持续合作

欧盟委员会主席冯德莱恩则说，英国和欧盟将继续在有共享利益的领域进行合作，包含气候丶能源丶安全和情报及交通。

英国首相约翰逊指出，这份协议保护了警察合作和共享情报的能力。不过，两位政治家在细节上都保持了一定程度的模糊。英国首相说他「相信这绝对是一个可以保护双方警务合作的协议，也确保英国与欧盟在欧洲大陆抓捕罪犯和共享情报的能力，因为相关事宜已行之有年」。

据悉，英国将不再参加伊拉斯谟计划。该计划使欧盟大学生能够在不同的欧洲大学就学一段时间，并练习语言技能。约翰逊表示，英国计划用以数学家艾伦-图灵命名的图灵计划取代伊拉斯谟计划，学生将可以在世界各地的大学就读一段时间。

欧盟领导人说了什么？

欧盟委员会主席冯德莱恩说，在经过漫长且疲惫的谈判后，她终於有「解脱」的感觉。她还引用了英国诗人说莎士比亚戏剧《罗密欧与朱丽叶》中的一句话，表示「这个离别是如此甜蜜的忧伤」。

此外，冯德莱恩也引用了英籍美裔诗人艾略特的话，强调「我们所谓的开始，往往就是结束，而结束则是开始」。她说：「是时候抛开脱欧了，我们的未来将在欧洲创造。」

欧盟首席谈判代表巴尼耶则说，「时间不再流逝」。这与他在8月的贸易谈判中双方不欢而散後发出的警告立场完全不同。巴尼耶说，他感到遗憾的是，双方针对移动自由达成的协议，并没有反映出欧盟与英国在历史上的密切关系。

英国政治人物怎麽说？

英国首相约翰逊称该协议为一份「巨额的加拿大式自由贸易协议」。他将英国重塑为一个「独立的海滨国家」。约翰逊表示：「我们已经夺回掌控自己法律和命运的权力。我们将不再受拘束。」

他说，欧盟是 「一个非常崇高的集团」，但英国与该集团的关系一直很艰难。在新协议的框架下，英国现在已经成为欧盟的最佳後盾。他补充道：「这份协议代表了2016年英国人民所渴望的结果。」

在贸易和商业部分，约翰逊则说：「对欧盟来说，脱欧不会是一件坏事，因为在他们家门口，会有一个繁荣且充满活力的英国。」

约翰逊驳斥了记者关于英国在税收丶工人权利和关税方面遵循欧盟规则的提问，也驳斥了关于伦敦接受了原本长期抵制的「与欧盟共享公平竞争环境」的说法。

默克尔和马克龙表态

德国总理默克尔在欧盟与英国达成贸易协议後表示，达成协议具有「历史性意义」。她强调自己「非常有信心」这是一个好的结果。

法国总统埃马克龙则在推特上感谢欧盟首席谈判代表巴尼耶，强调他「坚韧不拔地致力于维护欧洲人的利益」。他补充道：「欧洲透过团结展示了它的力量。」

接下来会发生什麽事？

英国的下一步是就施行此贸易协议进行议会辩论和投票。英国预计在12月30日於议会展开辩论跟投票。英国议会的主要反对势力，英国工党预计将认可该协议。工党领袖斯塔默 (Keir Starmer) 表示，考虑到无协议脱欧可能造成的大规模混乱，认可协议符合英国的利益。

欧洲议会负责人萨索里(David Sassoli) 在一份声明中表示，欧洲议会还将「详细分析该协议」，然后再决定是否在新的一年批准该协议。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社、法新社)

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