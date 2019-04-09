 欧盟与英国敲定10月31日为脱欧最后期限 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2019

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时政风云

欧盟与英国敲定10月31日为脱欧最后期限

英国首相特蕾莎.梅接受了欧盟所提出的方案，双方同意将脱欧期限延至10月31日。 此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧草案细节。

Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel (picture-alliance/AP Photo/O. Hoslet)

欧盟理事会主席图斯克与英国首相特蕾莎.梅开会讨论脱欧延期事宜。

(德国之声中文网) 欧盟理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 周四 (4月11日) 证实欧盟与英国已同意将脱欧期限延后至10月31日，强调此方案可让英国找出最好的脱欧方案。 欧盟各国领袖周三 (4月10日) 齐聚布鲁塞尔决定是否继续延后脱欧期限。 图斯克原先提议将脱欧时程延后一年，然而包含法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 在内的一些欧盟领袖却担心这会导致英国在离开欧盟前，干预欧盟事务。

德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 原先告诉德国国会她支持较长的延期，并表示: 「我主张在不拖延任何决策的情况下，将脱欧期限延后数月。 然而，我依然认为当英国决定以什么形式脱离欧盟时，脱欧便可立即生效。 」

英国首相特蕾莎.梅则说她对英国依旧未脱欧感到遗憾，并表示: 「重要的是，任何延后都让英国在批准脱欧同意条款的时刻，能即刻离开欧盟。 」

Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel (Reuters/K. Tribouillard)

欧盟内部同意将脱欧期限延到今年10月31日，而特蕾莎.梅也接受此方案。

图斯克在峰会前发表的一篇声明中提到，延后脱欧的其中一个可能性是不超过一年的弹性延后，因为在一年以后，欧盟成员便需要针对一些重要的内部计划进行表决。法国总统马克龙则是对长期延后提出质疑，他表示: 「我们不能让任何事情影响欧盟的内部计划，因为我们正在努力复苏欧盟。 我不希望脱欧议题在这个时间点阻碍了我们。 」

杨威廉/罗法 (美联社/路透社)

 

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