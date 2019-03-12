欧盟与苏联 两者有可比性吗？

（德国之声中文网）"过去几年来，我们发现，欧盟委员会的做派像个政治局。"说这番话的，偏偏是匈牙利司法部长以及该国青民盟（Fidesz）欧盟议会首席候选人：拉斯洛 特勒查尼（László Trócsányi）。他在接受德国《法兰克福汇报》采访时，挑衅性极强地将欧盟议会同共产党国家的政治局相提并论，而现在他却又要出面竞选欧盟委员。在德国，选项党也很喜欢将欧盟同前苏联进行比较。选项党议会党团代表团主席高兰德（Alexander Gauland）去年11月就曾说过："由于采取不民主的中央集权模式，欧盟得到了'欧联'这样一个绰号。"

匈牙利司法部长László Trócsányi

如此比喻是否恰当？

欧盟是由一系列主权国家自愿结成的联盟。没有任何一个国家是被强迫加入或者留在欧盟内的，恰恰相反，有一些国家极力希望加入欧盟。除英国之外，没有任何一个国家希望退出欧盟。而最新的民意调查显示，英国民众中希望留在欧盟的人数正变得越来越多。而苏联则不同，这是一个通过一系列战争兼并而形成的巨大帝国。除保加利亚共产党领导人日夫科夫曾在六十年代提出加入苏联的动议之外，没有任何国家有过加盟苏联的念头。率先脱离苏联宣布独立的国家，无不在1991年前后为此付出血的代价。而且，即便到了今天，这些国家仍无时不在担心俄罗斯会再次兼并他们的国家。

20世纪的一系列战争经验催生了建立欧盟的想法，而苏联则是一系列战争的直接产物，这也是两者之间细微而本质性的区别。看清了这一差别，了解两者的实质就容易了很多：苏联曾发起一系列公开和秘密的战争、在其他国家策划政变、建立傀儡政权、并对东欧的卫星国实行严格的控制。欧盟则从未发动过战争或策划过政变，也没有尝试过操控其他国家的命运。欧盟甚至没有自己的武装力量。

欧盟是一个法治和秩序的共同体，而苏联则是实施专制统治的共同体。前苏联当然也有法律条文，但这些法律即便不是一纸空文，也只是"波将金村落"而已。幕后真正掌控大权的则是无所不在的共产党及其组织。

欧盟没有情报机构

当然在苏联掌控大权的也绝不只有共产党。令人闻风丧胆的情报部门也同样不可一世。而在欧盟，没有任何政党拥有绝对的权力，也根本没有欧盟的情报部门。

自由度如何呢？这一点不言自喻。言论自由、经济自由、行动自由、宗教自由、艺术自由、少数民族的自决权等等。凡此种种，在苏联都是不可想象的，而在欧盟则是理所当然的事情，生活在欧盟的人们早已对这些自由习以为常。

那么两者在经济领域又孰优孰劣呢？苏联实行的是计划经济，生活各个领域充斥着灰色调，供应长期短缺，贫困现象极为普遍。而欧盟实行的是自由市场经济，社会多元，物质丰富，（几乎）所有人都能过上有尊严的生活。

值得一提的是，两者也有一个共同点：欧盟和苏联都是多民族共同体。在上述两个共同体中，无论从广义还是狭义层面上，都很难找到"共同语言"。也许正因为如此，布鲁塞尔欧盟总部的用词和行文方式有时候显得很空泛和单调，以至于让人联想起了苏联时代的"死亡语言"。

寻找共识的艰难探索

两者还有一个更为重要的相似之处：这类巨大庞杂的政治共同体很难用传统的、由单一国家发展出的民主手段进行管理。苏联"解决"了这个难题，因为他们以专制和恐怖手段取代了民主。而欧盟的软实力恰恰在于，她试图借助谈判、多数原则和寻求共识的方式来应对这一挑战。当然这是一个艰苦的探索，而且也绝非一帆风顺。

极具讽刺意义的事，俄罗斯在社交媒体发起的网络攻势中，特别喜欢将欧盟和苏联相提并论。也就是说，正是那些美化苏联、甚至希望恢复苏联的势力，却以将欧盟比作苏联来达到贬低欧盟的目的。