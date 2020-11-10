欧盟与疫苗厂家签约：保障公平分配

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周二（11月10日）宣布与德国生技公司Biontech和美国辉瑞（Pfizer）制药公司就疫苗供应合同的谈判结束之后，周三（11月11日）便打算正式签约。此外，欧盟卫生专员基利亚基德斯（Stella Kyriakides）希望制定一揽子法规，使欧盟能够更好的防范未来的疫情大流行和类似危险。

Biontech和辉瑞周一也宣布，他们研发的疫苗防御新冠病毒的有效率超过90%。然而，有关研究尚未完全结束。两家公司宣布最快将于下周在美国申请上市许可，同时也将在欧洲申请。欧盟与两家公司就购买多达3亿剂疫苗达成协议。

疫苗将公平分配

有人担心与美国辉瑞（Pfizer ）公司合作研发的疫苗最初可能会优先在美国推广。美因茨生物技术公司Biontech打消了人们的这种担心。公司首席财务官希昂克·波廷（Sionk Poetting）向《斯图加特新闻》和《斯图加特报》表示："我们已与辉瑞公司达成一致，将公平公正地分配疫苗"。

波廷强调，他的公司"绝不希望出现个别地区批量偏高的不公平现象"。这就是为什么Biontech非常注重能够在欧洲生产很大一部分疫苗的原因。这位公司财务总监强调："我们将与辉瑞公司一起决定分销方式" 。

德国也正在考虑如何实施疫苗接种。联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）预计德国将可获得Biontech与辉瑞合作研发的疫苗多达1亿支。联邦科研部部长安雅·卡尔里切克（Anja Karliczek）表示，应开展有关疫苗接种的信息和科普宣传。她告诉《奥格斯堡汇报》的记者，为了打消人们对疫苗接种及其副作用的担忧，联邦政府将全面确保透明度。

"为了消除这种恐惧，向民众长期提供信息以及介绍疫苗的有效性及其风险很重要。"卡尔里切克强调，不会规定强制性接种疫苗的义务。

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李京慧/叶宣（ARD）

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