欧盟与南方共同市场达成历史性贸易协议

经过长达25年的谈判，欧盟与与南美洲的贸易集团“南方共同市场”终于达成重大自由贸易协议，但这一协议仍面临来自法国等国的阻力，其最终能否落地依旧存在不确定性。

（德国之声中文网）欧盟周五（12月6日）与巴西、阿根廷及其他三个南美国家组成的南方共同市场（Mercosur）达成了一项重磅自由贸易协定，这标志着长达25年的断断续续谈判告一段落，但法国誓言要阻挠这一有争议的协议。

欧盟委员会主席冯德莱恩称该协议是在全球保护主义抬头之际的一项“真正的历史性里程碑”。据美联社报道，该协议一旦获得批准，将创建全球最大的自由贸易区之一，覆盖7.8亿人口的市场，占全球GDP近四分之一。

该协议的支持者表示，这项协议每年将为企业节省约42.6亿美元的关税支出，同时简化繁琐的行政程序，并取消意大利葡萄酒、阿根廷牛肉、巴西橙子和德国大众汽车等产品的关税。

彭博社报道称，在面临来自中国的激烈竞争以及美国当选总统特朗普的关税威胁之际，这项协议对欧盟与南方共同市场而言是一个寻求商品新市场的机遇。这将是双方迄今为止达成的最大规模的贸易协议。

法国反对

然而，法国、荷兰等拥有大型奶制品和牛肉产业的国家对协议持反对态度。他们认为，该协议会使本地农民面临不公平竞争，并可能造成环境破坏。

法国总统马克龙表示，目前的协议“不可接受”，并强调各国政府尚未看到谈判的“最终结果”。

确实，尽管协议取得突破性进展，但要最终生效还需经过欧洲议会的批准。参考过往经验，这一协议的最终落地可能还需要数年时间。

如果法国想阻止该协议，它需要得到至少三个其他欧盟成员国的支持，并且这些国家的人口总和必须至少占欧盟总人口的35%。

法国政府一直在争取其他国家反对该协议，并点名奥地利、比利时、意大利、荷兰和波兰，称这些国家也对协议存在担忧，与法国持相似立场。

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农民的担心

欧洲农民担心廉价食品进口会危及他们的生计，因为南美国家在动物福利和农药使用方面的标准与欧盟不同。过去一年来，由于环境规则、成本上升和未受管制的进口等问题，欧洲大陆爆发了大规模的农民抗议活动。

冯德莱恩在针对其“欧洲同胞”、特别是法国怀疑者发表的讲话中指出：“我们已经听到了你们的声音，了解了你们的担忧，并正在采取行动。”

“南方共同市场”由巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭以及最新加入的成员玻利维亚组成。其与欧盟自由贸易协议的谈判可追溯至1999年在里约热内卢举行的南方共同市场峰会。谈判因经济优先事项、监管标准和农业政策的分歧而一度中断。保护主义倾向的抬头也多次打破了达成协议的希望。2019年6月，谈判代表宣布达成一项包括关税减免和环境标准承诺的协议。但协议从未实施。

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