欧盟与中国：既是对手也是伙伴

（德国之声中文网）中国有句老话说：宁可让人嫉妒，不要让人同情。无论是柏林，还是布鲁塞尔都很清楚，要想让亚洲强国对欧洲少一点同情，多一点敬重，有一点是不可或缺的，那就是欧盟27个国家不要各自为政，而是要团结一致，发出共同的声音来。

基民盟总理候选人吕特根（ Norbert Röttgen）在接受德国电视一台采访时曾表示："我们欧盟内部总是不大能统一意见，这是我们的一个软肋。"柏林自由大学的中国问题专家桑德施耐德（ Eberhard Sandschneider）也批评说，北京对欧盟采取的是"分化瓦解，各个击破"的策略，而且是屡试不爽，频频奏效。"每个国家都为了得到自己的一点好处而对北京点头哈腰，意大利是这样，匈牙利是这样，德国有时候也会这样。"

中国人已经来了！

希腊港口比雷埃弗斯已经被中国人掌控。德国汽车工业原本就高度依赖亚洲市场，而新冠疫情更使依赖度急剧攀升。匈牙利则在中国人的帮助下，修建连接布达佩斯和贝尔格莱德的铁路。

桑德施耐德强调说："如果有人说，中国人要来了，这种说法也许有问题，因为中国已经到了。" 桑德施耐德认为，中国步步为营进军欧洲，而特朗普领导下的美国则同欧洲渐行渐远，鉴于这一事实，欧盟必须要改变思维方式。

希腊比雷埃弗斯港

不同的价值观

有鉴于此，欧洲应该如何同中国打交道呢？又如何发出铿锵有力的共同声音呢？比如，敦促中国尊重人权，谴责中国政府对香港民主运动的打压等等。基民盟负责外交事务的政治家吕特根表示："我不主张以强硬立场应对中国，而是要对中国表明态度。我们应当开诚布公地向中国阐明我们相互间的区别所在，即不同的价值观体系。我们政治制度的基础是民主和法治。"

但是，即便如此，欧盟也还是仍然不能对中国发出共同的声音。前不久，瑞典要求制裁中国，而其他大多数成员国都并不看好制裁行动。

那么，即便对中国发出措辞强硬的呼吁，又能起到什么作用呢？中国问题专家桑德施耐德认为："这完全起不到任何作用。当香港民众鼓出勇气走上街头的时候，我们会在这儿高谈阔论，但香港却可能会有人付出生命代价。我们除了高谈阔论，还能做什么呢？难道要出动联邦国防军吗？简直是开玩笑。"

中国作为"战略伙伴"

但是，欧盟和德国都很清楚，在中美就世界霸主地位展开的争夺中，欧盟和德国都会避免替中国站台。但另一方面，在欧盟和德国看来，同中国这个"战略伙伴"的合作空间仍相当广阔。

德国总理默克尔表示："我主张同中国开展开诚布公的对话，和中国就签署投资协定、推进环保以及在非洲开展欧中合作等重要议题展开合作。"

中国的复杂性也注定了欧盟对华政策的难度：中国既是重要的销售市场，但同时又是一个自信满满的竞争对手。中国一方面打压言论自由和践踏人权，但同时又是全球气候保护努力中不可或缺的伙伴。简言之，中国是一个对抗性的伙伴。因此，无论是对布鲁塞尔、柏林，还是布达佩斯，中国都是一个棘手的伙伴。而只有欧盟各国采取共同立场，和中国打交道才能得心应手。