欧盟与东盟确定战略伙伴关系

（德国之声中文网）据路透社报道，欧盟轮值主席国德国外交部长马斯（Heiko Maas）周二在柏林表示，欧盟与东南亚国家联盟已同意将双边关系升格为战略伙伴关系。

“作为关系密切的经济伙伴，我们将共同捍卫安全与开放的贸易通道以及自由和公平的贸易”，马斯在与欧盟和东盟成员国外长举行视频会议后说。

“合在一起，我们代表了10亿人口和全球经济力量的将近25%，我们将在这个世界拥有一个强有力的声音。”但马斯没有透露这一战略伙伴关系包含哪些具体内容。

“天然伙伴”

长期以来，东盟一直呼吁欧盟更多地参与东南亚事务。今年9月底，担任2020年东盟轮值主席国的越南外长范平明（Pham Binh Minh）在与德国外长马斯的电话交谈中表示，希望德国作为欧盟的重要国家，加强与东南亚地区和东盟的合作。

德国外长马斯

而德国政府也认为，东盟是欧盟的 “天然伙伴”。9月初，德国政府作为继法国之后的第二个欧洲国家，发布了“ 印太战略指导方针”。其中，与东盟建立并加强战略关系就是目标之一。

柏林智库科学与政治基金会（SWP）的政治学家海杜克（Felix Heiduk）今年10月在接受德国之声采访时说：“德国和东盟都希望多样化并减少对中国以及对美国的依赖，并将其视为战略重点。”这同时也适用于欧盟。

减少对中国依赖

德国外长马斯在“印太战略指导方针”的引言中写道："我们对推动该地区的多边主义态势，尤其是加强东盟非常感兴趣-即加强基于多边主义的、以规则为基础的该地区的多极化。"这也被理解为德国希望通过打造多极化制衡中国，同时减少对中国的依赖。

在贸易和经济问题上，欧盟和东盟之间的紧密联系已有目共睹。欧盟已经与东盟两个成员国新加坡和越南签署了自由贸易协定。东盟-欧盟自贸协定正在酝酿之中。但是何时达成协议还遥遥无期。

在自贸协定方面，亚太地区国家已经走在了前面。就在两周前，东盟十国与中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰签署了“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）。这一全球最大的自由贸易区，涵盖了全球近三分之一的人口和近30%的经济产值。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。