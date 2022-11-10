 欧盟与东盟：正双向奔赴？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

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时政风云

欧盟与东盟：正双向奔赴？

这具有历史意义：欧盟和东盟举行了首次峰会，双方的首脑12月14日在布鲁塞尔会面。欧盟希望与东盟国家建立更紧密的经济关系，避免过度依赖中国。

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