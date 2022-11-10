欧盟与东盟：正双向奔赴？

李克强东盟“告别秀” 东南亚在中美间走钢丝

这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。