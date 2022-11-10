欧盟与东盟：正双向奔赴？

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这具有历史意义：欧盟和东盟举行了首次峰会，双方的首脑12月14日在布鲁塞尔会面。欧盟希望与东盟国家建立更紧密的经济关系，避免过度依赖中国。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
德国《时代周报》的一篇评论指出，中国在东南亚苦心经营多年的软实力，正因北京对邻国越来越大的威胁而迅速消散。奥地利《标准报》刊文认为，乌克兰战争已经演变为中美之间的代理人战争：美国支持乌克兰，中国支持俄罗斯。
前不久，俄罗斯总统普京在中亚遭到中印领导人的微妙“冷遇”之后，他再次推出的“新东方政策”也突然变得前景黯淡。东南亚国家也普遍担心一旦同莫斯科走得太近，会遭到西方的诟病。
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