 欧盟不承认卢卡申科为白俄罗斯总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

欧盟不承认卢卡申科为白俄罗斯总统

尽管他已宣誓就任，欧盟仍不承认卢卡申科是白俄罗斯新届总统。欧盟外交委员博雷尔周四（９月２４日）表示，鉴于白俄罗斯"总统选举结果作弊"，"所称的就职宣誓"没有"任何民主合法性"。英国政府宣布将实施制裁。卢卡申科驳回批评。

Belgien Brüssel | EU Aussenminister | Josep Borrell (Olivier Hoslet/picture-alliance/AP Images)

欧盟各国外交部长周一（9月21日）讨论制裁白俄罗斯事宜。欧盟外交事务高级专员莫莱尔在发布声明

（德国之声中文网）在会见中国大使时，卢卡申科称，"我们从未恳求过别人认可我们的选举或认可重新当选的总统的合法性。"

以威权方式连续执政２６年的卢卡申科本周三上午突然作了蝉联总统就职宣誓。仪式在未预告的情况下在明斯克的独立宫举行。

成千上万人闻讯在明斯克和其它城市走上街头抗议。警方对示威者以暴力相向，动用了水炮、催泪瓦斯和橡皮子弹。该国内政部称，仅在首都一地就有252人被逮捕。

示威队伍中有人高举反对这位国家元首的标语，上面写着："我们没有选你！"、"你没有就职，你是完全昏聩了！"一些示威者头戴假皇冠，影射卢卡申科的就职宣誓。

多国计划制裁白俄罗斯

据路透社报道，美国、加拿大和英国计划制裁被认为要对选举作弊和暴力镇压示威者负责的白俄罗斯官员。多名知情人士周四透露，制裁措施可能从本周五起就生效。不过，由于需要３国政府间的协调，制裁启动时间也可能推迟。

欧盟也计划对大约40名白俄罗斯责任人设施制裁。不过，塞浦路斯迄今杯葛这一行动。１０月１日至２日举行的欧盟峰会将就此举行磋商。

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抗議反對派領袖被捕 大批女性示威者被押上警車

凝炼／李鱼（德新社、法新社）

 

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