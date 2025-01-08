“欧盟不允许任何国家威胁主权边界，无论他是谁”

特朗普再次重申美国出于国家安全需要格林兰岛，在回答记者问题时，特朗普表示不排除武力夺取的可能性。德国法国政府均公开反对。

（德国之声中文网）特朗普周二（1月 7日）再度表态想买下格陵兰岛，称如果丹麦不配合，美国甚至不排除动用武力夺取，或是对丹麦施加高关税。

他在海湖庄园的记者会上说，“他们应该放弃（格陵兰），因为我们出于国安目的而需要它。”特朗普称，中国和俄罗斯的船只“到处都是”；为了“保护自由世界”，有必要把格陵兰纳入美国的掌控之下。

特朗普当天还派了儿子小唐纳（Donald Trump Jr.）以私人身分造访格陵兰岛，并在自己创办的“真实社交”平台上，以大写字母写道：“让格陵兰再次伟大！”

小特朗普抵达格林兰岛 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

格陵兰是一片位于北极的岛屿，属于欧盟和北约成员国丹麦统治下的一个自治领地。因此，丹麦首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）就此发声，向当地媒体TV2表示，美国是丹麦最重要、关系最紧密的盟友，她不认为美方真的会用军事或经济力量夺取格陵兰；虽然丹麦乐见美国对北极地区展现更多兴趣，但前提是要尊重格陵兰人民，并容许丹麦和美国能够在北约的框架下继续合作。

格陵兰政府先前就曾回应：“格陵兰是我们的，我们现在不卖，以后也永远不会卖。”

在特朗普拒绝排除军事占领格陵兰岛的可能性后，德国政府周三称边界不得通过武力改变，政府发言人赫贝施特赖特（Steffen Hebestreit）表示，将一如既往地坚持“边界不得通过武力改变”的原则，并强调国际协议的重要意义，例如《联合国宪章》。

有记者问道，柏林是否认真对待特朗普给丹麦带来的威胁，赫贝施特赖特拒绝置评，“我不想对这些言论进行评估”，只补充称德国政府“已经注意到”这些言论。

周三，法国新外长巴罗特（Jean-Noel Barrot）也敦促特朗普不要威胁欧盟的“主权边界”。他在接受法国国际广播电台采访时表示说，“欧盟绝不会允许世界上任何国家，无论它们是谁，威胁其主权边界。”

他补充说，尽管他并不认为美国“会入侵”格陵兰岛，但“我们已进入一个强权重新抬头的时代”。

法国新外长巴罗特（Jean-Noel Barrot）敦促特朗普不要威胁欧盟的“主权边界” 图像来源: Omar Havana/AP/dpa/picture alliance

不应将特朗普的言论当笑话

早在2019年，特朗普就说过想得到格陵兰岛。最近，他一再重申此一企图，而这跟美国过去多年来强调“自决”优先于“领土扩张”的政策背道而驰。

丹麦皇家国防学院的北极安全政策专家雅各森（Marc Jacobsen）向DW表示，特朗普最近的言论，开始让人们觉得不应再把它当作“笑话”，而应认真看待。他认为，这背后跟格陵兰岛的地缘战略位置以及同特朗普个人的野心有关。

事实上，格陵兰岛上有一座美军基地，对华盛顿而言具有重要战略意义。雅各森说，“如果俄罗斯要对美国发射飞弹，最短的路径是越过北极、越过格陵兰。因此，岛上的图勒空军基地（Thule Air Base）-- 现在改名叫皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base）-- 是非常重要的。”

不只如此，格陵兰还具有丰富的自然资源，包含天然气、石油，以及对电动车、风力发电机等科技产品至关重要的稀土矿藏。雅各森指出，“在全球市场上，中国拥有某种垄断地位；格陵兰也有丰富的矿藏资源，所以它很重要”。

还有其他专家指出，气候变迁将首先影响格陵兰岛。未来若格陵兰冰层大量融化，北极地区可能会出现新的航道。美国有线电视新闻网（CNN）引述伦敦大学皇家哈洛威学院的地缘政治学者多德兹（Klaus Dodds），认为特朗普想到了北极融冰可能带来的机会。不过，多德兹也说，这类新航道其实相当危险，因为融冰会让水域的航行难度增加。

（综合报道）

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