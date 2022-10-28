欧盟下调经济预测：通胀高企、增长停滞

（德国之声中文网）欧盟委员会表示，能源价格的上涨和巨大的不确定性将使欧元区和欧盟大多数成员国的经济在今年最后一个季度陷入衰退。"经济活动的萎缩将在2023年第一季度继续。预计欧洲将在明年春季恢复增长。"

欧委会预计，2023年欧盟和欧元区经济增长仅0.3%。而今年夏天欧盟机构对欧盟和欧元区明年的增长预测还分别为1.5%和1.4%。

根据预测，今年冬季，欧洲经济可能部分陷入衰退。原因是乌克兰战争造成的巨大的不确定性、居高不下的能源价格和通货膨胀导致的居民家庭购买力趋弱。布鲁塞尔估计，在成员国中，欧盟最大的经济体德国明年将表现最差，经济收缩0.6%。

今年，欧元区整体经济增长则好于预期。对今年全年的增长预计为3.2%，高于夏天预测的2.6%。欧盟的增长率为3.3%，高于此前预期的2.7%。原因是今年上半年欧盟经济相对强劲的表现。

凛冬将至 欧盟民众焦虑不安

艰难的冬天

不过欧盟经济事务委员真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)表示，"能源价格飙升、通货膨胀严重的影响造成的损失，正在显现。"他说："接下来我们将面对艰难的几个月"。

欧盟委员会表示，欧元区的通货膨胀今年预计会达到8.5%，整个欧盟为9.3%，高于之前的预测，2023年欧元区通胀或降至6.1%，欧盟降至7%。真蒂洛尼说，通胀增幅高于预期，但也即将达到峰值，"很可能就在今年年底"。

"我们预测通胀率将非常缓慢地降低，因为明年的通胀率预计仍将相当高。"他还警告说，如果欧盟无法尽早为明年冬季储存足够的天然气，则2023年的通货膨胀还会高于上述预测2个百分点。

欧盟预测，2024年的经济形势将明显好转。欧盟经济增长将达1.6%，欧元区为1.5%。2024年欧元区的通胀率将降至2.6%，欧盟整体降至3%。

真蒂洛指出，经济数据的一个 "亮点"仍然是欧盟劳动力市场的韧性，预计在2024年失业率下降之前只会出现小幅增长。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



(法新社、德新社)

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