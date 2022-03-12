 欧盟三国总理访基辅展示团结 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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时政风云

欧盟三国总理访基辅展示团结

波兰、捷克和斯洛文尼亚三国政府首脑周二前往俄军炮火攻击下的乌克兰首都基辅。与此同时，俄乌间的停火谈判得以继续。

Ukraine Lviv | Ukrainische Soldaten

专列从波兰经乌克兰西部的利沃夫（图）前往基辅

（德国之声中文网）周二（3月15日），波兰、捷克和斯洛文尼亚的总理前往基辅访问。这是俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，首次有外国领导人访问乌克兰首都。路透社报道称，这象征了迄今为止乌克兰抵御入侵所取得的成功。

波兰政府一名发言人周二上午表示，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）、副总理卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）、捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）以及斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Jansa）乘坐的专列，中午从波兰边境进入乌克兰，经西部城市利沃夫前往基辅。

捷克总理菲亚拉发推称，"此行的目的是明确无误底表达欧盟对乌克兰、对该国自由和独立的支持。"波兰总理莫拉维茨基表示："我们有责任站在历史被书写的地方。因为这不仅关乎我们，而是关乎我们孩子的未来，他们应该生活在一个没有暴政的世界里。"

波兰政府称，三国总理将在基辅同乌克兰总统泽连斯基和政府总理施米哈尔（Denys Schmyhal）举行会晤。他们还将向乌克兰领导人介绍一个人道援助计划。华沙表示，这一出访之前经过同欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔的协商。

Polen Premierminister Mateusz Morawiecki

波兰总理莫拉维茨基：一个没有暴政的世界

基辅继续遭炮轰

此行的目的地基辅处在俄军的空袭之下。该市340万居民中的一半已经逃离，为躲避炮火，很多人不得不在地铁站中过夜。

当地民防部门称，周二早晨，基辅多个城区遭到炮火袭击，共有4座建筑物被击中，包括一栋高层公寓楼，造成两人死亡。

基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko）宣布，当地时间周二晚开始实施35小时的宵禁，除前往防空洞和其它掩体躲避之外，居民不得离开住所。

据基辅方面的消息，俄乌双方周二继续此前中断的第四轮谈判。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoliak）称，乌方代表在会谈上敦促俄方停火和撤军。

在白俄罗斯境内举行三轮谈判后，第四轮会谈本周一以在线形式举行。双方证实，谈判因技术原因中断后，周二得以继续。

观看视频 02:51

乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

（路透社、德新社、法新社）

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