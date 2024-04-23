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头条新闻
AfD重要政客的中国助理涉嫌间谍罪被逮捕
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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每日新闻
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超级工厂将裁去400个岗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职
2024年4月23日
2024年4月23日
网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点
2024年4月22日
2024年4月22日
德国工业产出预计将进一步下滑
2024年4月22日
2024年4月22日
三名德国人涉当华间谍遭捕 中国：停止抹黑
2024年4月22日
2024年4月22日
全球主要市场齐降价能否“拯救”特斯拉？
跳转至下一栏 深度报道
深度报道
专访：中国间谍在德国也很活跃
专访：中国间谍在德国也很活跃
负责国内安全的德国联邦宪法保护局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）接受德国之声采访时谈到几天前三名德国人因涉嫌为中国从事间谍活动被捕的案件，他表示中国间谍在德国也很活跃。此外他也解释了为何俄罗斯在德国展开大规模活动的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分钟
英国加码军援乌克兰 柏林敦促加大对乌防空援助
英国加码军援乌克兰 柏林敦促加大对乌防空援助
英国首相本周二访问华沙，并将宣布再向基辅额外提供5亿英镑军援以及“暴风之影”远程导弹等武器设备。据彭博社援引消息人士报道，德国政府正在敦促美国向乌克兰提供至少一套“爱国者”防空系统。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
专家：美国的援助为乌克兰赢得时间 但乌军更缺兵源
专家：美国的援助为乌克兰赢得时间 但乌军更缺兵源
上周末美国众议院通过一揽子对外援助法案，其中包括向乌克兰提供610亿美元资金。不过专家们指出，乌克兰军队在战场面对的主要问题除了武器弹药不足之外，兵力严重短缺也是一个亟待解决的问题。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
向乌克兰转让防空系统? 西班牙希腊承受压力
向乌克兰转让防空系统? 西班牙希腊承受压力
周一，欧盟外交及国防部长会议召开前夕，各国进一步向希腊和西班牙施加压力，呼吁上述两国向乌克兰移交其闲置的防空系统。一般认为，乌克兰方面也将在此次会议上，敦促欧洲盟友扩大对该国的军援力度。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
75年前 德国基本法废除死刑
75年前 德国基本法废除死刑
1949年，德国制定基本法，其中第102条写道：死刑已被废除。支持废除死刑的一个观点是，国家没有赋予生命，也无权剥夺生命。此后，围绕死刑在德国社会还曾出现多次辩论。
人权
2024年4月21日
2024年4月21日
为什么越来越多的德国市长想辞职走人
为什么越来越多的德国市长想辞职走人
全德国有将近1.1万名市长、镇长，构成了德国民主政治的根基。他们中的绝大多数都是兼任公职，几乎不领工资。然而，近年来，德国基层政治人物遭到了愈发频繁的威胁和攻击，许多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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德国
德国需全面“翻新改造” 但谁来买单？
公路、桥梁、铁路——老旧而破败。没有新的输电线——能源转型就不可能实现。德国基础设施建设需要数十亿欧元的投资，但国库已经空空如也。
经济
2024年4月21日
2024年4月21日
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焦点话题
德国历史上的知名间谍案
周四，又有两名涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的男子被捕，案件引发社会关注。事实上，早在乌克兰战争爆发前，德国已是外国情报机构锁定的目标。德国之声带您回顾几起德国最引人注目的间谍案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
比亚迪的欧洲攻势
中国电动车巨头比亚迪已经准备好大举进军欧洲市场。 欧盟正在考虑效仿美国，也对中国产电动汽车征收惩罚性关税。 此举能否阻挡中国车企的攻势？
经济
2024年4月18日
2024年4月18日
05:17 分钟
专访：我们的价值也是我们的利益
英国诺丁汉大学教授傅洛达（Andreas Fulda）博士对德国总理肖尔茨的访华之行提出批评，认为总理应当更加直言不讳地表明德国的价值观与利益。屈从专制政权，不能带来可持续的合作，也将损害经济和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
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观点评论
德语媒体：一切为了党国利益
评论
媒体
2024年4月23日
2024年4月23日
德语媒体：肖尔茨重蹈了默克尔覆辙
评论
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
德语媒体：抱怨中国产能过剩 既虚伪又短视
评论
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
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