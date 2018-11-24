欧洲“黄背心运动”蔓延 比利时民众也怒了

（德国之声中文网）现在，黄背心抗议之火也蔓延到了比利时。在布鲁塞尔，示威者封锁街道数小时之久，造成交通混乱。和法国的示威者一样，布鲁塞尔的民众走上街头抗议高昂的油价和物价。最初在社交网络上发起的和平示威因一些人试图突破警方警戒线而演变成为暴力活动。

抗议活动期间至少2辆警车被纵火焚烧。一些示威者还向警方投掷物品、石块和鞭炮。当地警方一名发言人说："当示威者有这些行动时，我们使用了水枪。"警方逮捕了约60人。当天晚上比利时检方公布消息说，其中3人因涉嫌从事破坏、持有武器和毒品等罪行被立案调查。据称谁是放火焚烧警车的肇事者还有待查明。

比利时警方的两辆警车被焚烧

比利时首相查尔斯·米歇尔（Charles Michel ）在推特上对安全力量采取的行动表示支持。他强调，肇事者必须受到惩罚。其副手扬本（ Jan Jambon）表示，抗议活动期间发生暴力行为令人难以理解，是个丑闻。

抗议活动让布鲁塞尔交通瘫痪

自11月中旬以来，法国一再爆发有成千上万人参加的大规模抗议活动。示威者身穿黄背心走上街头抗议油价上涨以及政府的改革政策。预计本周六巴黎还将爆发大规模抗议活动。法国政府担心发生骚乱。

李京慧/任琛 (美联社、路透社、德新社)