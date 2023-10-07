欧洲首次：西班牙私人公司成功发射火箭

（德国之声中文网）周六，西班牙一家公司完成了欧洲首次完全私人性质的火箭发射行动，为欧洲人探索太空的梦想带来了新希望。

私营公司PLD Space于当地时间10月7日凌晨2点19分从西班牙西南部的安达卢西亚的一座军用发射基地将小型火箭“缪拉1号”（Miura-1）发射升空。该公司宣布，此次发射“成功”，并且完成了所有的“技术目标”。

好事成“三”

“缪拉”这个名称来自斗牛的一个品种，大概有三层楼高。在这次发射取得成功之前，该公司已经经历了两次失败。

在升空之后，火箭升至加的斯湾上空46公里的高度，在飞行5分钟后落入大西洋。

在发射后不久，PLD Space首席执行官托雷斯（Raul Torres）兴奋地表示，所有火箭系统运行“完美”，他还宣布公司将会招募人才，将员工数量扩大至现在的三倍。

“这还只是开始”，他说。

欧洲的太空竞赛

今年1月，维珍轨道公司（Virgin Orbit）从英国发射轨道火箭遭遇失败之后，欧洲将小型卫星送入太空的能力受到密切关注。不过，来自苏格兰、瑞典和德国等地的多家公司也加入了小型有效荷载火箭的竞争行列。

“缪拉1号”的发射是计划中的两项亚轨道太空飞行任务中的第一项。不过，分析人士指出，最关键的尝试将是在更大的“缪拉5号”上开发轨道飞行任务，相关测试计划在2025年进行。

（法新社、路透社、埃菲社）

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