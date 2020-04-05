欧洲需要“抗疫版”马歇尔计划？

（德国之声中文网）为了减轻新冠疫情对经济的影响，欧洲各国已推出一系列救援措施，但是这对后疫情时代而言显然还不够。为此，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）呼吁大幅增加对欧盟的预算投入。她在《周日版世界报》（Welt am Sonntag）写道："我们需要一个欧洲的马歇尔计划。"

马歇尔计划是二战后美国为协助西欧国家经济重建而进行的耗资上百亿美元的援助计划。冯德莱恩认为，欧盟预算被成员国公认为团结平衡的工具，在危机时期也应该有相应的调整。

冯德莱恩相信，欧洲很快会从危机中复苏过来，"我们现在为避免灾难恶化而投入的上千亿欧元将把好几代人连结在一起。由此即使危机当前，欧洲各国也会有不一样的集体认同感。

德国前外长费舍尔（Joschka Fischer）和加布里尔（Sigmar Gabriel）也呼吁推出欧洲的马歇尔计划，但主要用于帮助西班牙和意大利，避免欧洲分崩离析。费舍尔和加布里尔在本周给《商报》和《每日镜报》共同撰写的客座评论指出："欧洲现在需要双刃剑：危机中互帮互助，危机后携手重建。

后果不堪设想

这两位前外长警告称："如果我们现在置之不理，意大利和西班牙对欧洲、尤其是德国可能会一直都耿耿于怀。"在费舍尔和加布里尔看来，新冠病毒可能会加深欧洲国家之间已经存在的裂痕，而这些裂痕或将导致欧盟瓦解。尤其意大利已多次批评欧盟救助不力。

两位政治家还指出，欧洲正在经历成立以来的最大考验，并且面临一败涂地的危险。"另一方面，我们却看到，像俄罗斯和中国这样的国家得以提供引起公众关注的救援措施，正好反衬了欧洲的缺陷。当然，这里的人道主义目的和政治目标至少两不误是显而易见的。"

说到不如做到

虽然德国已经取消了出口救援物资的禁令，而且德国也接收了部分来自意大利、法国和西班牙的重症病人，但这些都是杯水车薪，费舍尔和加布里尔如是写道。

他们在客座评论中提到1948年的两项援助项目--柏林空中桥梁和马歇尔计划，并且认为现在的欧洲也可以从中获益。受疫情影响最严重的国家如意大利和西班牙目前需要一个相辅相成的三级计划：医疗人道主义急救；欧洲长期贷款援助；为保证经济和社会未来发展的创新鼓励项目。

费舍尔和加布里尔还强调："我们建议德国立刻参与这些欧洲层面的急救项目，而不是持续这种南北欧州之间有关欧洲或新冠债券的意识形态争执。"

安静/王凡（德新社）