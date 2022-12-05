近年来，大量非洲难民通过地中海或土耳其偷渡前往欧洲，主要途径是搭乘人满为患的难民船。

非洲难民船在地中海多次发生海难，导致重大人员损失，而且也给欧盟，尤其是意大利的边境管理及海上救援机构带来巨大压力。而在2015年通过巴尔干半岛涌向欧洲的难民，更是让欧盟的难民政策面临严峻考验。