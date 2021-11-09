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近年来，大量非洲难民通过地中海或土耳其偷渡前往欧洲，主要途径是搭乘人满为患的难民船。
非洲难民船在地中海多次发生海难，导致重大人员损失，而且也给欧盟，尤其是意大利的边境管理及海上救援机构带来巨大压力。而在2015年通过巴尔干半岛涌向欧洲的难民，更是让欧盟的难民政策面临严峻考验。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。
各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。
有评论认为，近年来在中国大陆和香港，偏公民社会类的社群组织的存在，都会被认为可能是挑战政权的合法性。对于活动人士来说，“颠覆国家政权”成为一种“口袋罪”。
为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。
媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。
因其探索殖民主义影响和难民经历的作品，坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克·古纳 (Abdulrazak Gurnah) 成为 2021 年诺贝尔文学奖得主。
为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
德媒报道称，在德国北部，一些前伞兵和联邦国防军预备役军人计划了针对外来移民的袭击活动。其首领还与德国国防部的一名官员有过密切联系。
为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。
美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。
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