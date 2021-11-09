专访默克尔：“我们做到了”

在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。