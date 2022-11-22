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近年来，大量非洲难民通过地中海或土耳其偷渡前往欧洲，主要途径是搭乘人满为患的难民船。
非洲难民船在地中海多次发生海难，导致重大人员损失，而且也给欧盟，尤其是意大利的边境管理及海上救援机构带来巨大压力。而在2015年通过巴尔干半岛涌向欧洲的难民，更是让欧盟的难民政策面临严峻考验。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
虽然欧盟最高法院最近裁定，德国、丹麦和其他申根国家延长2015年重新启动的边境检查没有法律依据，但欧盟委员会没有启动侵权程序。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
俄罗斯在侵乌战争中大量投入伊朗无人机袭击该国供电供水设施以及民用住宅，目的是在冬季前将乌克兰变成一片废墟，让大量难民涌入西方国家。
乌克兰总统指责俄罗斯故意阻挠跨黑海的粮食运输，该国总理施米哈尔则称俄罗斯军队想摧毁赫尔松的一座大坝，以洪水阻止乌军攻势。与此同时，美国国务卿表示，目前没有进行新一轮和平谈判的基础。
尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。
近一百万来自乌克兰的难民在德国找到了庇护所。然而目前，德国各市镇的接收能力已经达到极限。而且，来自其它国家的寻求庇护者也在增加。
德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。
为了躲避当局的部分动员令，也有一部分俄罗斯人逃到了邻国白俄罗斯，尽管该国被视为普京侵乌战争的同谋。那么，这些俄罗斯人在白俄罗斯的境遇又怎样呢？
德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。
科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。
伊朗妇女索尼娅在流亡德国多年后，实现了自己的梦想。她将成为德铁火车司机。德国目前正缺乏像索尼娅这样的技术人才。
德国各派政治家都希望为俄军逃兵提供庇护，不过光有意愿是不够的，目前面临的现实是还有法律问题尚未得到解决，而且最重要的出逃路线被关闭了。
从乌克兰逃往德国的人数在增加；但同时来自其它国家的寻求庇护者人数也不断增多，其中多数经由所谓的巴尔干路线入境。德国各级地方政府感觉左支右绌，已发出求助的警报。
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