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近年来，大量非洲难民通过地中海或土耳其偷渡前往欧洲，主要途径是搭乘人满为患的难民船。
非洲难民船在地中海多次发生海难，导致重大人员损失，而且也给欧盟，尤其是意大利的边境管理及海上救援机构带来巨大压力。而在2015年通过巴尔干半岛涌向欧洲的难民，更是让欧盟的难民政策面临严峻考验。
隨著以色列軍隊繼續向加薩北部推進，加薩地帶已有150多萬巴勒斯坦人流離失所，加薩南部更是人滿為患，不堪重負。
面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。
自以哈战争开始以来，哈马斯控制的加沙卫生部称已有超过10000人死于以色列的轰炸。人们逃向南部，但那里也不安全。
本周一，德国各州州长与总理肖尔茨彻夜讨论难民政策的路线变化，最终达成一致。联邦政府每向各州分配一名避难申请者，该州每年将获得7500欧元拨款。此外，避难审批程序将加速，避难申请者的社会福利金受到更严格限制。
越来越多的难民企图从白俄罗斯进入欧盟国家拉脱维亚，仅今年就已拦截了1万多人，而难民的目的地是前往德国等西欧国家。
上百万的阿富汗难民因在巴基斯坦没有合法身份遭到驱逐。他们当中有人已在当地生活了数十年。有人担心他们的女儿回到阿富汗后接受教育将成问题。
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
以色列證實31日空襲加薩北部的一座難民營，並表示擊斃了哈馬斯的高階軍官，稱他參與策劃執行哈馬斯10月7日對以色列的襲擊。加薩衛生部稱，這場空襲至少導致50人喪命。
避难申请遭拒绝后，当事人应尽快被遣返出境，只有这样才能对滚滚而来的难民潮起到威慑阻遏作用。为此目的，德国政府制定了哪些计划呢？
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
乌克兰战争爆发前，日本的庇护程序非常严格，每年只有少数人获得难民身份。茨维利克（Nadiia Tsiviliuk）是个例外。她向DW讲述了俄罗斯入侵乌克兰后她在日本当难民的经历。
世界卫生组织称，以色列强迫加沙人撤离北部医院等于是 “死刑判决”。不堪重负的医疗机构仍在继续治疗大量病人和伤员。这时的医院也成了事实上的难民收容所。
为国际媒体工作的巴勒斯坦记者巴卢沙（Hazem Balousha）和当地人一起逃离了加沙城。他在努塞拉特难民营向德国之声讲述了加沙地带的悲惨状况。
巴勒斯坦加沙地带的武装冲突开始后，当地至少已有33.9万人被迫迁居。德国之声前方记者探访了联合国在当地设立的难民收容站。
今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
今年七月，欧盟同北非国家突尼斯签署移民协定，突尼斯承诺阻止更多难民进入欧洲，欧洲则为突尼斯提供相应的财政支持。本周一，突尼斯总统突然批评欧盟提供的款项是"缺乏尊重的小恩小惠"。
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