欧洲防空系统“天空之盾” 你应该了解的内容

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰让欧洲燃起战火，同时也使北约和欧洲的防御能力备受质疑，各国开始进行军备升级，制定新的国防战略，其中便包括如何防范俄罗斯可能发动的导弹袭击——一旦俄乌战争升级的话。

欧洲19国参与

北约的欧洲防空系统存在漏洞。德国于2022年10月发起的欧洲天空之盾倡议（也称“天盾”，European Sky Shield Initiative，ESSI）旨在填补这些漏洞。

在布鲁塞尔召开的北约会议期间，15 个国家签署了建立欧洲防空系统的意向声明。除德国外，参与国有比利时、保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、英国、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威、罗马尼亚以及斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克和匈牙利。其后，丹麦、瑞典、奥地利和瑞士也加入了这一计划。

德国总理肖尔茨称，该计划对“整个欧洲的安全”都是有益的，并且提出，一个整体的欧洲防空系统比每个国家各自建立昂贵、复杂的防空系统更经济，也更高效。

谁来保卫欧洲的天空?

不过，法国、意大利和波兰尚未参与其中。巴黎批评该计划不应局限于一个欧洲项目，也应将购买来自以色列和美国的技术包括在内。

天空之盾计划的目标是尽可能协调采购短、中、远程的防御系统，以便应对来自空中的各种威胁，实现多层次、一体化防空。德国联邦国防部在其官网上将短程定义为距离不超过15公里，高度不超过6公里；中程为15到50公里的距离和最高25公里的高度；远程则是50公里以上的距离和最高35公里的高度。

IRIS-T 用于防御无人机袭击

德国联邦国防部认为，“在所有这三个领域均存在能力缺口，天空之盾旨在填补这些能力缺口，并扩大加强现有能力。”

对于中短程防御，现有系统将被IRIS-T等现代系统取代。这种在德国生产的防空系统可以在40公里的距离和20公里的高度内拦截导弹、巡航导弹、无人机、飞机和直升机。

2023年6月，德国联邦议院预算委已批准购买六套IRIS-T系统。目前，IRIS-T尚未在德国国防军中投入使用，但德国空军通过培训乌克兰士兵已经熟悉了该系统。迄今为止德国已将两套IRIS-T系统交付给乌克兰。

在远程防空领域，联邦国防军拥有爱国者防空系统，该系统仍然被认为是有效的，但有待现代化。该美国地面防空导弹系统用于拦截飞机、巡航导弹和中程导弹。

爱国者系统自1984年以来已经在多个国家军队中投入使用，包括联邦国防军。

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然而进一步调整是必要的，尤其在拦截巡航导弹方面。由于其飞行高度较低，被探测时间较晚，通常只能通过现代防御系统，如爱国者或IRIS-T进行拦截。

根据德国联邦国防军的说法，全面的领土防御 “极其昂贵”，只能通过大量系统共同实现，这也突显了跨国联合防御手段的必要性。

箭-3可在10万米高空拦截

针对可以命中地球大气层外目标的远程导弹的防御也存在一定差距。德国联邦国防部认为：“必须迅速弥补这一差距，尤其是在俄罗斯已经拥有了此类武器的情况下。德国必须要以比原计划更快的速度，保护自己不受射程超过1000公里导弹的威胁。”

美国和以色列联合开发的箭-3（Arrow 3）反导系统有望实现该目标，箭-3系统预计将于2025年底在德国投入使用。

德国国会预算委员会和国防委员会已于2023年6月批准购买该系统。根据以色列方面消息，该系统的成本约为40亿欧元。箭-3可以在100公里高空拦截、摧毁导弹，射程可达2400公里。与“爱国者”类似，箭-3由移动发射装置、移动控制中心、移动雷达站以及制导导弹协同作用组成。

花钱尽可能少，覆盖面积尽可能大

欧洲天盾计划成员国想要共同采购所需的武器系统，以尽可能经济的方式覆盖尽可能大的面积，与此同时将不同国家的不同防御需求考虑在内。

天盾计划成员国还同意相互提供武器系统以及弹药相关的支持。通过共同采购和维护令采购和运营成本降低。在德国，这笔钱将从1000亿欧元的联邦国防军特别基金中支出，用以投资防空系统现代化。

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