 欧洲防空系统“天空之盾” 你应该了解的内容 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲防空系统“天空之盾” 你应该了解的内容

由德国发起的“天空之盾”空中防御系统旨在增强北约对欧洲的保护。俄乌战争提高了欧洲对于强化防卫的急迫感。关于“天盾倡议”有哪些需要了解的信息？

图中的“箭-3”（Arrow 3）反导系统是以色列与美国合作开发，以色列将该防御系统出售给德国需获得华盛顿批准

图中的“箭-3”（Arrow 3）反导系统是以色列与美国合作开发，以色列将该防御系统出售给德国需获得华盛顿批准

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰让欧洲燃起战火，同时也使北约和欧洲的防御能力备受质疑，各国开始进行军备升级，制定新的国防战略，其中便包括如何防范俄罗斯可能发动的导弹袭击——一旦俄乌战争升级的话。

欧洲19国参与

北约的欧洲防空系统存在漏洞。德国于2022年10月发起的欧洲天空之盾倡议（也称“天盾”，European Sky Shield Initiative，ESSI）旨在填补这些漏洞。

在布鲁塞尔召开的北约会议期间，15 个国家签署了建立欧洲防空系统的意向声明。除德国外，参与国有比利时、保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、英国、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威、罗马尼亚以及斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克和匈牙利。其后，丹麦、瑞典、奥地利和瑞士也加入了这一计划。

德国总理肖尔茨称，该计划对“整个欧洲的安全”都是有益的，并且提出，一个整体的欧洲防空系统比每个国家各自建立昂贵、复杂的防空系统更经济，也更高效。

谁来保卫欧洲的天空?

不过，法国、意大利和波兰尚未参与其中。巴黎批评该计划不应局限于一个欧洲项目，也应将购买来自以色列和美国的技术包括在内。

天空之盾计划的目标是尽可能协调采购短、中、远程的防御系统，以便应对来自空中的各种威胁，实现多层次、一体化防空。德国联邦国防部在其官网上将短程定义为距离不超过15公里，高度不超过6公里；中程为15到50公里的距离和最高25公里的高度；远程则是50公里以上的距离和最高35公里的高度。

IRIS-T 用于防御无人机袭击

德国联邦国防部认为，“在所有这三个领域均存在能力缺口，天空之盾旨在填补这些能力缺口，并扩大加强现有能力。”

德国总理肖尔茨提出了“天空之盾”倡议

德国总理肖尔茨提出了“天空之盾”倡议

对于中短程防御，现有系统将被IRIS-T等现代系统取代。这种在德国生产的防空系统可以在40公里的距离和20公里的高度内拦截导弹、巡航导弹、无人机、飞机和直升机。

2023年6月，德国联邦议院预算委已批准购买六套IRIS-T系统。目前，IRIS-T尚未在德国国防军中投入使用，但德国空军通过培训乌克兰士兵已经熟悉了该系统。迄今为止德国已将两套IRIS-T系统交付给乌克兰。

在远程防空领域，联邦国防军拥有爱国者防空系统，该系统仍然被认为是有效的，但有待现代化。该美国地面防空导弹系统用于拦截飞机、巡航导弹和中程导弹。

爱国者系统自1984年以来已经在多个国家军队中投入使用，包括联邦国防军。

更多阅读："爱国者"导弹防御系统 - 久经沙场的防空利器

然而进一步调整是必要的，尤其在拦截巡航导弹方面。由于其飞行高度较低，被探测时间较晚，通常只能通过现代防御系统，如爱国者或IRIS-T进行拦截。

根据德国联邦国防军的说法，全面的领土防御 “极其昂贵”，只能通过大量系统共同实现，这也突显了跨国联合防御手段的必要性。

IRIS-T防空系统由启动装置、搭载在运载工具上的IRIS-T制导导弹组成

IRIS-T防空系统由启动装置、搭载在运载工具上的IRIS-T制导导弹组成

箭-3可在10万米高空拦截

针对可以命中地球大气层外目标的远程导弹的防御也存在一定差距。德国联邦国防部认为：“必须迅速弥补这一差距，尤其是在俄罗斯已经拥有了此类武器的情况下。德国必须要以比原计划更快的速度，保护自己不受射程超过1000公里导弹的威胁。”

美国和以色列联合开发的箭-3（Arrow 3）反导系统有望实现该目标，箭-3系统预计将于2025年底在德国投入使用。

德国国会预算委员会和国防委员会已于2023年6月批准购买该系统。根据以色列方面消息，该系统的成本约为40亿欧元。箭-3可以在100公里高空拦截、摧毁导弹，射程可达2400公里。与“爱国者”类似，箭-3由移动发射装置、移动控制中心、移动雷达站以及制导导弹协同作用组成。 

花钱尽可能少，覆盖面积尽可能大

欧洲天盾计划成员国想要共同采购所需的武器系统，以尽可能经济的方式覆盖尽可能大的面积，与此同时将不同国家的不同防御需求考虑在内。

天盾计划成员国还同意相互提供武器系统以及弹药相关的支持。通过共同采购和维护令采购和运营成本降低。在德国，这笔钱将从1000亿欧元的联邦国防军特别基金中支出，用以投资防空系统现代化。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

DW.COM

德国已向乌克兰交付“爱国者”防空系统

饱受俄军空袭之苦的乌克兰急需防空系统。现在，德国的一套“爱国者”系统已经交付给乌克兰。与此同时，瑞士继续拒绝第三国向乌克兰转交瑞士军火，该国恪守中立的姿态已经引起了德国政界的不满。

肖尔茨：德国考虑建立新的导弹防御系统

德国总理肖尔茨接受媒体采访时透露，德国正考虑建立新的导弹防御系统。据报道，该防御系统将基于以色列的“箭3”防御系统建成，能够拦截远程弹道导弹。

相关内容

A view shows the Ukrainian capital at dawn during an air raid alert, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 14, 2023. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

乌克兰称击落6枚俄高超音速导弹 莫斯科称基辅虚报战绩 17.05.2023

基辅表示，在一夜之间击落了俄方发射的全部18枚导弹，其中包括6枚曾被莫斯科誉为“不可抵挡的”匕首高超音速导弹。不过，俄国防部驳斥了乌克兰的说法，并称一枚高超音速导弹“摧毁了”美国制造的爱国者防空导弹系统。同时，美方的说法又有所不同。

ARCHIV - 17.03.2022, Schleswig-Holstein, Schwesing: Ein gefechtsbereites Flugabwehrraketensystem vom Typ «Patriot» des Flugabwehrraketengeschwaders 1 der Bundeswehr steht auf dem Flugfeld des Militärflughafens Schwesing. Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国已向乌克兰交付“爱国者”防空系统 19.04.2023

饱受俄军空袭之苦的乌克兰急需防空系统。现在，德国的一套“爱国者”系统已经交付给乌克兰。与此同时，瑞士继续拒绝第三国向乌克兰转交瑞士军火，该国恪守中立的姿态已经引起了德国政界的不满。

22.06.2023, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Plenum des Bundestags eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Rat ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国总理发表政府声明 反对中国在台海诉诸武力 22.06.2023

德国总理肖尔茨警告中国领导层不要在南中国海和台湾海峡动用武力。同时他还强调，德国无意阻止中国的经济发展，也不会寻求同中国脱钩。

广告

评论分析

欧盟委员会主席冯德莱恩在9月13日的年度欧盟咨情演讲中宣布，欧委会将对中国电动汽车展开反补贴调查

客座评论：欧盟的反补贴调查能成功吗？

政治学者张俊华认为，欧盟对中国电动车的反补贴调查一方面是西方汽车业睡大觉、丢失竞争能力的结果，同时也是缺乏政治信任的表现，更是中国有意地采用“举国体制”的必然结果。本文就此问题，力图从源头上做一个剖析。