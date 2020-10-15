欧洲逾20万新冠病亡 英国占五分之一

(德国之声中文网) 欧洲疫情卷土重来，根据欧洲疾病预防控制中心的最新数据，总计有480万人感染新冠病毒、20万人死亡。

这项统计囊括整个欧盟经济区，包括所有欧盟会员国，以及挪威、冰岛、列支敦士登和英国。不过这份统计不包括瑞士。英国是新冠死亡病例最多的国家，有超过43,000起死亡病例，其次是意大利、西班牙和法国。

世界卫生组织的统计把更多国家纳入「欧洲」项目，让欧洲整体确诊与病亡数上升至780万确诊病例与25.5万死亡病例。

以单日新增确诊数来看，法国周日(10月18日)通报了29,837个新病例，比前一天的32,400例稍有下降，不过疫情仍来到新的高峰。不久之前，法国17日刚在巴黎等六个城市实施了更严格的宵禁: 从晚上9点到隔天凌晨6点之间，若无正当理由不得随意外出。这些「正当理由」包括上下班、医疗急救、照顾家人或儿童、为长途旅行往返机场或火车站等。

以死亡病例数多寡来看，疫情最严重的地区则是英国，欧洲大约五分之一的死亡病例都发生在英国。周日，英国的单日新增病例为16,982例，稍高于前一天的16717例。确诊后28天内死亡的病例数为67人，稍低于前一天150人。

德国罗伯特科赫研究所周一(10月19日)凌晨公布数据显示，新增确诊病例4,235例，死亡病例12例。德国累计确诊病例为366,299例，累积死亡病例为9,789例。

意大利、荷兰、爱尔兰等地的疫情也逐渐恶化，政府加强防疫措施。

意大利周日的单日新增病例为11,705人，比前一天稍有增加。跟三四月时的疫情高峰相比，意大利这一次新冠疫情单日死亡病例已经大幅减少，当时一天有超过900人死亡，周日只有69个死亡病例。但是意大利议会已经有20个议员确诊。 捷克现在是欧洲新冠感染率最高的国家。捷克民众在布拉格抗议政府的防疫措施。当集会人数超过500人时，集会组织者宣布结束示威，但示威活动变得更暴力，示威者对警察投掷酒瓶、石块等物品，政府出动水砲车和催泪瓦斯驱散民众。 荷兰周六宣布录得8,114个新冠确诊病例，刷新该国单日新增确诊病例记录。 瑞士从周一(10月19日)开始要求所有室内场所都需佩戴口罩，包括大众运输、学校、托儿所与购物商场。公共场所不允许超过15人以上的集会。 斯洛伐克计划在这个月对十岁以上的全体国民实施两次新冠病毒测试。目前尚不清楚这个测试将是自愿性还是强制性。 斯洛维尼亚宣布，由于该国确诊病例不断增加，卫生机构已经无力追踪确诊病例的接触史，因此当局将放弃追踪接触史，改要求确诊者自我隔离，并且自行与可能接触过的人联系。

根据约翰霍普金斯大学的统计，现在全球新冠病例确诊数为39,885,071例，死亡病例数为1,112,558例。

张慈/杨威廉 (路透社、德新社、美联社、法新社)