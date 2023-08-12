欧洲通讯商:过快拆除华为会长期损害通信网

（德国之声中文网）欧盟委员会在今年6月要求各成员国政府"提升对5G通信网络的保护力度"，应避免使用"充满风险的供应商之产品"。欧盟内部市场委员布雷东(Thierry Breton)明确指出，鉴于欧洲已经以前所未有的速度降低了在能源领域的依赖性，"在5G网络领域也应同样如此：我们无法承担关键领域依赖他人的后果，尤其是这种依赖性会被用作侵犯我们利益的'武器'时。"

不过，大规模使用华为设备的欧洲各大通讯运营商以及大企业客户却担心，过快禁用中国产设备会在经济以及基础设施方面造成严重后果。电信巨头沃达丰就在上星期警告说，过快拆除华为设备会对德国移动通信网络的稳定性与连接品质造成重大损害。该公司的一份内部研究文件显示，在那些过快禁用华为、且过程缺乏计划性的国家，通信网络的品质发生了明显下滑。

沃达丰方面强调，拆除华为对通信网络的损害并不局限于短期，之后的一年内都会受到不利影响；而且，上述国家的5G网络建设速度也出现了明显减缓。沃达丰德国技术总监里希特(Tanja Richter)表示，德国需要既安全又高效的通信网络，因此必须探讨两者兼顾的技术可能性，并且从其他国家吸取经验和教训。里希特援引欧盟委员会《5G观察报告》指出，那些过快禁用中国通讯设备的欧洲国家都在5G网络覆盖率方面排名靠后，其中包括爱沙尼亚、拉脱维亚、比利时、罗马尼亚、瑞典等国。

西班牙电信威胁要向政府追偿

沃达丰的竞争对手西班牙电信(o2 Telefónica)指出，拆除并更换设备会造成数以亿计的经济负担，而且运营商也必须为更换工作安排足够的时间。该公司警告说，如果被迫拆除替换已有设备，将对德国联邦政府提起追偿，并且要求法院审核这样的禁令是否合法。

另一家巨头德国电信集团则表示，公司同时使用欧洲、美国以及中国的供应商，其中包括华为。德国电信一名发言人说："如果强制要求短期内全面拆除已有设备，可能会对今后好几年的通信网络扩建造成阻碍，因为资源----尤其是专业人力资源----将会投入到设备更换中去。"而且，其他供应商能否在短期内拥有足够产能提供替代华为的产品还是一个未知数。德国电信集团因此也强调，拆除华为设备会对通信网络的品质产生长期损害。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

另据《明镜周刊》获取的一份德国铁路公司的内部文件，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。除了造成巨大的成本损失，更换华为通讯设备对于德国铁路还意味着项目会出现"5到6年的延迟"。德广联指出，单纯在北德地区就需要更换近800个用于火车无线电通讯的基站。这些基站确保火车司机、列车员和控制中心之间的通讯。除此之外德国铁路的内部IT基建也需要承担严重后果。去年12月德国铁路刚刚签下一笔金额为6400万欧元的订单，委托德国电信旗下子公司Business Solutions为其打造企业内部IT网络，设备将使用华为生产的路由器和交换机。由于设备操作系统必须定期进行软件更新，安全专家担心，中方有可能在今后利用软件更新的时机悄悄植入后门程序。

德国铁路一名发言人在回复德国之声问询时表示，德国铁路不对内部文件发表评论。

德国柏林理工大学的通讯专家马格丹茨(Thomas Magedanz)在接受德广联采访时说，短期内禁用华为这样的大型供应商，很有可能造成新的依赖性。"开放竞争是创新的重要基础。而且，德国产品的主要出口国往往使用的是中国厂商的网络设备及相关产品。"他呼吁，保障通信网络安全必须坚持多个供应商策略，而实现这一策略则需要时间。

（德广联、明镜周刊等）

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