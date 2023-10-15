欧洲超级火山：意大利火山即将爆发？

（德国之声中文网）2023年9月27日星期三上午，那不勒斯发生了4.2级地震。这是被称为坎皮佛莱格瑞（Campi Flegrei）的火山区四十多年来经历的最强烈的地震。该火山区的名字起源于希腊语中的"燃烧的田野"。

这次地震是最近在该地区发生的一系列小地震之一，但却是最强烈的一次。专家和民众都担心这些地震可能引发"超级火山"爆发，并迫使人们大规模疏散。许多当地居民已经准备好应急包，以迎接可能的紧急疏散情况。

什么是坎皮佛莱格瑞火山区？

坎皮佛莱格瑞火山区是一个由多次爆炸性火山喷发所形成的火山坑。形成这个火山坑的其中一次距今4万年前的喷发是世界上最为惨烈的自然灾难之一，并影响了全球气候。一些研究人员表示，那场火山爆发可能导致了尼安德特人的灭绝，而那次爆发的岩浆在4500千米之外的格陵兰岛都能发现。坎皮佛莱格瑞火山区最近一次的火山爆发在1538年。

庞贝城（Pompeii）坐落在坎皮佛莱格瑞火山区对面的那不勒斯海岸，是意大利南部的一处主要旅游胜地，以保存着火山爆发的遗址而著名。在公元79年维苏威火山（Vesuvius）爆发中，庞贝城中曾有上千人丧生。

在坎皮佛莱格瑞火山区还存在一座比维苏威火山大得多的火山，该火山也被许多人称为"超级火山"。有时这座火山也被称为"下一个维苏威火山"，因为在它实际爆发之前很难为其正式命名。尽管专家尚未在地下发现溢出岩浆的熔岩锥，但如果该火山全力喷发，可能造成数百万人丧生，并导致多座城镇整个被摧毁。

火山口是火山喷发后岩浆排空时所留下的锅型地貌，而其地质历史表明，在过去的1.5万年中"超级火山"经历了70多次喷发，形成了火山体、火山口以及火山湖，比如阿斯托尼火山口（Astroni）、索尔法塔拉火山（Solfatara）和阿韦尔诺火山湖（lake of Averno）。

两千年前庞贝古城被火山爆发摧毁瞬间

为何现在才担忧火山爆发？

那不勒斯附近的火山区占地约180平方公里，而最近一次地震的震中正是位于坎皮佛莱格瑞火山区。

尽管自2019年以来，在该地区发生了数千次小地震，但今年地震的频率和强度都有所增加。这使人们不禁怀疑，一场火山爆发是否正在地表下酝酿。

意大利民防部警告称，目前地震活动是一个比火山爆发更紧迫的问题，而且更多地震将会接踵而至。该部门通过社交媒体表示，最近的地震并没有造成任何重大损失。但他们还要求地方当局检查建筑物的受损情况，以确定未来发生更多地震时需要关注的薄弱区域。

专家认为，对火山活动的担忧源于该地区常见的一种地质现象，被称为"缓震"。在这种情况下，这一现象指的是土壤由于地下岩浆的压力而进行的垂直上升运动。

在80年代初，该地区也曾经历类似的地震活跃期，然而此现象并未伴随火山爆发。

虽然意大利国立地球物理与火山学研究所（INGV）发出警告，称未来可能会发生更多地震，但到目前为止还没有观察到岩浆上升的证据。

如果火山爆发会发生什么？

坎皮佛莱格瑞火山区一直以来主要以喷发式火山爆发为特征。如果再次喷发，我们或将目睹巨大的喷发柱，其由气体、熔岩和火山灰组成。这可能导致火山物质随着雨水落在周边地区，甚至如前文提到的格陵兰岛极端案例一样落在数千米外。

在喷发期间，火山可能会释放火山碎屑流，其特征为大量气体、火山灰和火山碎片在高温下高速移动。

如果火山喷发足够强烈，还可能对全球气温与气候造成影响，甚至可能导致北半球的冬季气温升高。

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