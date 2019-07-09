 欧洲议员：“香港的自治并非单纯中国内政” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2019

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时政风云

欧洲议员：“香港的自治并非单纯中国内政”

本周四，欧洲议会通过了一项有关香港的决议案。议案强调，中国具有恪守1984年《中英联合声明》的国际法义务，呼吁香港特区政府正式撤销争议重重的《逃犯条例》，还呼吁欧盟当局禁止向香港警方出口防暴装备。

Plenarsaal des Europaparlaments in Straßburg (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

(德国之声中文网) 这份提案由六个党团的85名议员共同发起，并且在总人数为751人的欧洲议会中获多数支持得以通过。提案开篇即强调欧盟对华长久关系的核心应当是尊重和促进人权、民主、法治。提案描述了香港《逃犯条例》草案所引发的一系列争议，指出这场争议引发了香港历史上史无前例的大规模和平示威，并且指责香港警方利用少数示威者的暴力行为，借机过度使用武力，包括催泪弹、橡皮子弹、胡椒喷雾等手段。

提案强调，欧盟始终支持香港的"一国两制"、"高度自治"，并在此基础上呼吁香港特区政府正式撤回《逃犯条例》草案(而非搁置)，并且立即撤销对和平示威者的指控，同时对警方是否过度使用武力开展独立的调查。提案还指出，欧盟方面也与许多香港市民一样，担心争议法案会对香港本地民众乃至在港外国人造成深远的影响，并且损害商界对香港的信心。

Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

提案认为香港警方过度使用武力，呼吁欧盟停止向香港警方提供防暴装备

提案还呼吁欧盟以及国际社会拒绝向中国、尤其是香港地区提供可以被用于侵犯基本人权的技术装备。

发起此份提案的议员们一方面认定，香港民众的权利目前在总体上得到了保障，但是另一方面也对公民权利、政治权利、言论自由的持续倒退表示强烈担忧。提案呼吁香港以及北京当局恪守香港《基本法》，切实保障香港的人权与自由。并且认为，香港亟需推行政治改革，实现《基本法》框架下的真正的特首以及立法会直选。

议员们还呼吁，欧盟应当继续利用一切政治对话以及人权对话场合，向中方提及侵犯人权的问题。提案要求欧盟敦促中国落实其签署的一系列国际人权公约。

Großbretanien China Zusammenarbeit Margaret Thatcher und Deng Xiaoping (picture alliance/dpa)

欧洲议会：1984年《中英联合声明》仍然具有国际法效力

"《中英联合声明》仍具有国际法效力"

提案还谴责中国方面"持续、愈发强烈地干涉香港内部事务"，并且对北京方面"中英联合声明是历史文件，对中央政府对香港特区管理不具备任何约束力"之说法表示了强烈批评。提案认为，中国政府依然受《中英联合声明》的制约，需要履行保障香港高度自治、人权与自由的义务。

Reinhard Bütikofer Bündnis 90 Die Grünen Centrosolar Sonnenstromfabrik in Wismar Besuch (picture-alliance/dpa)

欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系小组副主席布迪克费尔：香港自治并非单纯的中国内政

欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系小组副主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)是此份提案的发起人之一，他在提案通过后接受德国之声采访时指出，1984年签订的《中英联合声明》依然是有效的国际条约，因此香港的自治地位并非单纯的中国内政事务。"就在今天早上，欧洲议会辩论开始之前，一名中国外交官对我说，中方认为香港事务是中国内政。我不同意这种看法。而且邓小平当年还许诺过香港自治50年不变。但是近年来，北京当局越发地限制香港的自治，这不符合他们应履行的义务。"

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「反送中」运动冲突不断，流血场面愈来愈多，但示威者喊出的几大诉求始终未获港府正面回应。 面对接续的一连串抗议行动，林郑月娥昨天没有改变口风，更传出港府研究限制集会的消息。 (16.07.2019)

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林郑称 《逃犯条例》「寿终正寝」，政府修订工作「完全失败」。她还说，从5年前的「占中」到今日的「反逃犯条例」，都反映社会根本问题，不能再视而不见。中国官媒主编称，该结果“合乎香港另一种政治制度逻辑的结果”。不过，反对团体和学生对林郑的说法都不埋单。 (09.07.2019)

布迪克费尔还解释说，这份提案主要目的是为了向香港的民主派人士展现欧洲的团结姿态，并且向香港特区政府表明，国际社会支持香港的民主运动。他透露，这份提案获得通过后，将转交给欧盟理事会、欧盟委员会等实权机关，同时也将一并抄送给中国政府、中国人大以及香港特区政府、立法会。

中国：立刻停止干涉中国内政

中国外交部驻香港公署则在欧洲议会投票前对这一提案提出了“强烈谴责”。一名发言人表示，“有关议案无视事实，混淆是非，通篇充斥着无知、偏见与虚伪的‘双重标准’，自不量力地对特区政府依法施政和中央政府对港政策指手画脚、发号施令，无知之深、态度之狂令人咋舌。中方对此予以强烈谴责，表示强烈不满和坚决反对。”声明认为，欧洲议会“对克制执法的香港警察遭受人身攻击和伤害麻木不仁，毫不掩饰地美化和纵容暴力违法行为……试问这些议员还有没有一丁点的是非标准？有没有起码的道德良知？眼中还有没有基本的法治观念？”

外交部驻香港公署强调，中国政府“切实贯彻落实‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治，香港的法治水平跃居世界前列，香港同胞真正实现了当家作主，依法享有前所未有的民主权利和自由。这是任何不带偏见的人无法否认的事实。有关议员却肆意抹黑‘一国两制’和中央政府对港政策，分明是颠倒黑白、别有用心。”发言人要求欧洲议员立刻“停止干涉香港事务和中国内政”。

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