欧洲议员包瑞翰：应当节制企业投资中国

(德国之声中文网) 欧洲议会对华关系小组组长、德国绿党籍议员包瑞翰(Reinhard Bütikofer，又译比蒂克菲尔)在接受3月2日出版的《世界报》采访时呼吁，德国政界应该提高企业大额投资中国的法律门槛。他说："政界必须明确地对经济界表示，企业不能把其业务模式的经营风险以及安全政策方面的风险转嫁给社会。"

德国《世界报》在提问中明确指出，假如中国突然改变政治方针、或者中国攻打台湾导致西方国家出台大规模制裁措施，欧洲企业在中国的巨额投资就会变为巨额损失。包瑞翰进一步警告称，大众汽车等企业对于德国政治经济均有着举足轻重的作用，如果这样的巨无霸企业蒙受了巨额损失，很有可能会损害全体德国纳税人的利益。

包瑞翰因此呼吁规制大型企业的"占尽便宜"之行为。具体而言，政界应该就对华大额投资提高保险、国家担保等方面的法律门槛，"基本原则是：代价应该由造成代价的人承担。"他同时也赞扬了欧洲中小企业"在中国问题上比某些大企业更具清晰的视野"，指出过去三年中，欧洲对华直接投资中的80%都是由十家大型企业完成的，"而中小企业更加谨慎、更了解多样化的必要性，避免把鸡蛋放在一个篮子里。"

在采访中，这位被中国政府列入制裁名单的欧洲议员还指责中方近年来已经试图通过向德国车企施压来干预德国政治，并由此引申出"过度经济依赖会在政治上授人以柄"。不过，包瑞翰并不支持与中国"脱钩"，而是强调应当降低与专制政权打交道时的风险。

他认为，中国当局目前欢迎德国企业前去投资只是暂时现象，"他们现在乐于见到外资企业带来中国经济所需的资金、产能以及技术，一旦哪天不需要了，或者哪天你犯下了什么错误，你就得走人。看看铁路装备制造业就能知道了，他们就经历过这一切。这绝不是什么可持续的伙伴关系，中国其实是想尽快独立自主。"

最近一年来，德国企业在中国的投资额快速增长。仅在2022年上半年，德企在华投资额就高达100亿欧元，创下了历史新高。化工巨头巴斯夫宣布将在2030年前累计为湛江基地投入100亿欧元。

在采访中，包瑞翰还指责德国前总理默克尔在任期间不愿正视中国风险，认为默克尔其实完全能认识到中国生意的危险性。此外，他还提到了中国就俄乌战争提出的"十二点和平方案"，认为中国呼吁"尊重各国主权完整"不过是说辞而已，本质上还是认可俄罗斯的所谓"安全利益"。他赞扬了西方各国在乌克兰问题上展现的团结，呼吁民主国家应当共同努力避免中国也像俄罗斯一样误入歧途。"我们不能坐视充满霸权野心的中国极权当局一步步拓张势力范围。否则就会演变成真的能让我们害怕的局面。"

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